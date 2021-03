Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas

Equidad

El jefe de Estado, Francisco Sagasti, habló acerca del hipotético caso en que las empresas privadas accedan a lotes de vacunas contra la COVID-19 para sus trabajadores. Ante ello, señaló que son buenas intenciones; sin embargo, es imprescindible respetar la equidad al momento de inocular a la población.

“ Lo que no queremos es que el que tenga plata se vacune y el que no, no . Por equidad, debe hacerse un padrón general para la vacunación”, declaró en Cuarto Poder.

Amenazas

Zoraida Ávalos

Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, denunció que sectores políticos del Parlamento tienen la intención de retirarla del cargo. Ello tras las últimas acciones que aprobaron en contra de su gestión.

A través de un video publicado en las redes sociales del Ministerio Público, la magistrada alertó a la población y a la comunidad internacional sobre las amenazas que recibe la institución investigadora y sus representantes, por parte también de personas vinculadas a investigaciones penales que dirigen.

“Se advierte con claridad l a pretensión de someter bajo amenaza la institución que dirijo, cuestionar mi gestión para crear las condiciones y lograr mi separación del cargo, sin expresión de motivos y sin fundamento jurídico alguno. Estas acciones son una clara injerencia de un poder del Estado sobre el órgano constitucionalmente autónomo”, resaltó con energía la titular del Ministerio Público.

Acciones legales

Violeta Bermúdez

Luego de que se propalara un informe preliminar de la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), que tuvo la intención de hacer dudar a la población de inocularse con la inmunización del laboratorio chino, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, desmintió la información e indicó la postura del Ejecutivo.

Asimismo, la primera ministra refirió que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evaluará las acciones legales que tomarán ante la campaña de desinformación.

“Nosotros somos convencidos de que la libertad de expresión es un valor fundamental, pero como todo derecho tiene límites, y la libertad de expresión no puede colisionar con la información malintencionada para poner en peligro la seguridad y la salud pública. (...) Hemos encargado al Ministerio de Justicia que analice la situación para evaluar qué medidas legales vamos a adoptar ”, sostuvo.

Golpe de Estado

Julio Guzmán

El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, expresó que se estaría propiciando un “segundo intento de golpe de Estado”, luego de que un medio de comunicación difundiera información falsa sobre la eficacia de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm.

“ Estamos ante un segundo intento de golpe de Estado en donde están involucrados, primero, un canal de televisión que es Willax (…) segundo, un candidato al Congreso por Fuerza Popular, el señor Ernesto Bustamante, y también un candidato a la presidencia de la República, el señor López Aliaga”, declaró a la prensa.

En este sentido, Guzmán subrayó que las personas que difunden estas informaciones, calificadas como falsas por parte del Gobierno y científicos, deben ser denunciadas por atentar contra la salud pública.

Alianzas

Yonhy Lescano

Yonhy Lescano, postulante a la jefatura de Estado por Acción Popular, manifestó que, de ser elegido como jefe de Estado en las Elecciones Generales 2021, buscará una coalición con las agrupaciones políticas que tengan representación en el Parlamento.

“ Voy a hacer, si es que se requiere y los intereses del país así lo exigen, alianzas con partidos que construyan , que presenten proyectos y propuestas serias, no que echen basura de la manera que lo están haciendo con tanta mentira. Esto es espantoso”, dijo en diálogo con RPP.

