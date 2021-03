Acción Popular descarta acuerdo entre Otto Guibovich y Rafael López Aliaga

Beto Velarde, postulante de la fórmula presidencial de Acción Popular (AP), descartó que el congresista Otto Guibovich y el candidato Rafael López Aliaga hayan tenido algún acuerdo. Ello, en relación a las declaraciones del líder de Renovación Popular, quien dijo que el Parlamentario debería nombrar al general (r) como nuevo jefe de Estado.

“Me he comunicado en la mañana con Otto Guibovich y me ha manifestado con claridad que él como presidente de la comisión investigadora del Congreso no ha tenido ningún tipo de relación ni contacto con el señor López Aliaga y sus allegados, y que esto, igual que yo, cree que es para buscar titulares en los medios de comunicación y que de manera irresponsable aumente el nivel de incertidumbre en los peruanos”, declaró a La República.

Además, el candidato a la segunda vicepresidencia del partido de la lampa manifestó que desde su agrupación política garantizarán que Francisco Sagasti continúe al frente del Estado hasta concluir su mandato en el mes de julio.

“Como todos los que estamos en Acción Popular, vamos a procurar darle la estabilidad política al proceso electoral y que el señor Sagasti llegue al 28 de julio, entregue la banda al presidente que el pueblo elija sin crear miedos o confusiones ni buscar titular a expensas de condiciones perversas como lo hace el señor López Aliaga”, recalcó.

“López Aliaga está lleno de marketing político”

En un programa televisivo, el último viernes 5 de marzo, Rafael López Aliaga elogió a Otto Guibovich, parlamentario de Acción Popular, y expresó que debería ser designado como mandatario.

“El Congreso actual tiene que tomar una decisión de una vez. Cambia la Mesa Directiva, se cae Sagasti y pone a un señor decente que hay en Acción Popular, que yo conozco de mucho tiempo: Otto Guibovich, general, que salió por Áncash”, declaró a Willax TV.

Sus palabras se produjeron tras la presentación de un informe preliminar de los resultados del estudio clínico de Sinopharm en Perú, con el que se cuestiona la efectividad de las vacunas contra la COVID-19, mismo que López Aliaga también comentó. El hecho fue desmentido por la Presidencia del Consejo de Ministros, alegando que las dosis tienen una efectividad comprobada del 79,34%.

Ante ello, Beto Velarde, candidato a la segunda vicepresidencia de AP, refirió a este diario que es una estrategia del empresario de los trenes a fin de “buscar titulares”, por lo que criticó su accionar en esta campaña electoral que está a poco más de un mes de finalizar.

“Creo que el señor López Aliaga está lleno de marketing político. Funciona por recomendación de sus marketeros para buscar titulares. No es una persona seria ni responsable con el futuro del Perú ni con la estabilidad política que necesitan los peruanos para saltar de esta crisis permanente que nos generan el conflicto entre personalidades y egos que están liderando las distintas participaciones políticas”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que los postulantes para los próximos comicios deberían documentarse antes de aprobar o afirmar cosas que no han sido corroboradas. Le pidió que “se tranquilice” y que “no ande buscando conflictos”.

“ Los políticos deben informarse de manera apropiada y no divulgar ni hacer especulaciones de temas que no conocen bien o que solo conocen de oídas. Y lo que es peor, pretender o promover que haya una salida del presidente Sagasti, que es un dirigente del Partido Morado y no tiene la necesidad de cambiarse porque el Perú, en primer lugar, necesita estabilidad”, agregó.

“No me preocupan las encuestas”

Al ser consultado si es que tenía la confianza de que Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular, permanezca primero en las encuestas, Velarde afirmó que no es un aspecto que les inquiete.

“No me preocupan las encuestas. Siempre será una foto del momento y siempre habrá probabilidades de que haya cambios en las encuestas. Lo importante para un político es poder instalar su mensaje, hacer públicas sus ideas, conseguir consensos con los ciudadanos y generar soluciones a los problemas”, argumentó.

Precisó que junto a la fórmula presidencial están trabajando para extender sus propuestas a la ciudadanía, entre las que destaca la creación de una nueva carta magna que logre el consenso de “todas las fuerzas políticas”.

“ Aspiramos a tener un proyecto de Constitución que pueda llegar al acuerdo nacional y que este lo envíe como una propuesta conjunta de todas las fuerzas políticas, económicas, sociales, para hacer los cambios que el país necesita”, apuntó.

Finalmente, Beto Velarde dijo que junto a Yonhy Lescano continuarán recorriendo el país a poco más de un mes de las elecciones. En los próximos días estarán en Huánuco, Pasco y Junín para después enrumbar a la Amazonía y luego a Lima. Confirmó que terminarán su gira en el sur del país.

