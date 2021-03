Transparencia recuerda a partidos el pacto de no difundir “noticias falsas”

La asociación civil Trasparencia invocó a las agrupaciones políticas a cumplir con el acuerdo electoral de no propagar información que no esté previamente verificada a fin de no confundir a la población.

“Transparencia recuerda que los partidos políticos se comprometieron con el Pacto Ético Electoral a ‘evitar, rechazar y sancionar la difusión masiva de noticias falsas o tergiversadas que busquen, a través de la desinformación, influenciar en el voto de la ciudadanía’”, fue parte del comunicado.

En esa misma línea, la organización se dirigió a los postulantes al sillón presidencial y les solicitó que no consientan ni compartan datos que puedan “perturbar la tranquilidad” de la ciudadanía.

“Los representantes políticos y quienes aspiran a serlo, en particular los candidatos presidenciales, deben ser los primeros en rechazar la difusión masiva de una noticia falsa o tergiversada que pueda generar una perturbación de la tranquilidad pública. Los exhortamos a actuar con la máxima responsabilidad, más si está en juego la salud de la población de nuestro país ”, añadió.

Ello, luego de que en un programa televisivo se difundiera un presunto resultado del estudio clínico de Sinopharm que se realizó en el Perú y su porcentaje de eficacia. Autoridades del Gobierno desmintieron lo indicado, ya que la vacuna china cuenta con un 79,34% de efectividad.

Gobierno evaluará acciones legales ante desinformación sobre eficacia de vacuna

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evaluará las acciones legales que tomarán ante la desinformación que cuestionaba la eficacia de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm.

A través de una conferencia de prensa en la mañana de este sábado 6 de marzo, la primera ministra enfatizó en que la difusión del informe preliminar de la Universidad Cayetano Heredia (UPCH) tuvo la intención de hacer dudar a la población de inocularse con la inmunización del laboratorio chino.

Bermúdez resaltó que el Gobierno defiende la libertad de expresión y de prensa, pero que esta no puede afectar al derecho de la población de protegerse contra la pandemia del nuevo coronavirus al cuestionar la principal herramienta de protección.

“Nosotros somos convencidos que la libertad de expresión es un valor fundamental, pero como todo derecho tiene límites y la libertad de expresión no puede colisionar con la información malintencionada para poner en peligro la seguridad y la salud pública. (...) Hemos encargado al Ministerio de Justicia que analice la situación para evaluar qué medidas legales vamos a adoptar ”, refirió.

