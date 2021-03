Francisco Sagasti descarta posible tráfico de vacunas: “Eso no va a ocurrir”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que su gobierno ha implementado medidas para evitar la mala distribución de las vacunas contra la COVID-19, en el orden del plan de vacunación a la población peruana.

“Absolutamente (garantizo que no habrá tráfico de vacunas). Eso no va a ocurrir ya están tomadas las medidas del caso. Eso no va a suceder. Tenemos un padrón único que son todos los peruanos mayores de 18 años para vacunar lo más pronto posible”, mencionó en diálogo con el programa Sálvese quien pueda.

El jefe de Estado dio estas declaraciones luego del ofrecimiento que hizo el entonces director de Comunicaciones del Ministerio de Salud, Jorge Alania, para dar una atención preferente a la madre de un conductor.

“No está en ese orden (de las fases) ‘figuras emblemáticas’. En ningún momento se ha utilizado ese lenguaje en las discusiones que hemos tenido en el Comité de Ética . (...) Se estaba discutiendo eso. (...) Claramente esto está mal y no es lo que piensa este gobierno, por eso el señor ya no está ahí”, agregó.

Por su parte, Sagasti señaló que en un inicio se evaluó manejar la campaña de inmunización con personas “que tienen influencia o conexión con la ciudadanía”, pero que no fue una posición tomada ni definida

Comité Consultivo de Ética evaluará plan de vacunación

Por otro lado, el jefe de Estado informó que se ha reconformado el Comité Consultivo de Ética, quienes darán consejos sobre las categorías que se priorizan en el plan de vacunación, y que las fases establecidas podrían modificarse.

“ La secuencia y el orden se irán definiendo en función a los criterios que establezcan o sugieran el Comité Consultivo de Ética y que establezca el Gobierno , es básicamente lo que va a suceder”, comentó Francisco Sagasti.

