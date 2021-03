Rusia desmiente que G&P Pharmax venda las vacunas Sputnik V

Por Luis Velásquez C.

El embajador de la Federación de Rusia en el Perú, Igor V. Romanchenko, desmintió que el Ministerio de Salud de su país tenga intermediarios en el Perú con autorización para ofrecer la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

A través de una carta dirigida al viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, el representante de la Federación de Rusia señala que no existe en el registro de expedición de documentos del Ministerio de Salud de su país una carta como la mostrada en horas de la mañana por representantes de la empresa G&P Pharmax.

Como se sabe, la citada entidad, a través de uno de sus voceros, señaló que tiene la confirmación del stock de la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19 y está lista para su importación, para lo cual solo esperan la obtención del registro de permiso biológico que debe ser entregado por Digemid.

El asesor legal de esa empresa, Claudio Iturrizaga, dijo a radio Exitosa que “nos ratificamos en eso (traer vacunas) debido al largo tiempo que venimos viendo este tema. No es un tema que se viene trabajando hace 40 días, esto viene desde julio del año pasado, de una constante comunicación buscando los nexos y finalmente a raíz de los trabajos realizados hemos logrado que, uno, la empresa tenga la representación (es intermediaria del laboratorio ruso Gamaleya) y, dos, la confirmación de los stocks”.

La carta del embajador

En respuesta a ello, el embajador de la Federación de Rusia no dudó en aclarar que su país no tiene intermediarios en el país. Y no es la primera vez que lo señala, pues el 12 de febrero, en un comunicado, señalaron que por indicación del Gobierno peruano iban a seguir los canales establecidos y que no había acuerdos con privados.

“Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia para referirme a la carta que, según los medios de comunicación, es divulgada por la Droguería G&P Pharmax SAC alegando que dicha empresa tuviera poderes para negociar con la Federación de Rusia la compra de la vacuna Sputnik V”.

“A tal efecto, me valgo hacerle llegar a su conocimiento que el Ministerio de Salud de la Federación de Rusia no confirma el hecho de la suscripción de la citada carta (mostrada por G&P Pharmax) por el ministro de Salud, Mikhail A. Murashko, ni el registro de la misma en la base de expedición de documentos del mencionado ministerio”, señala Igor V. Romanchenko en su carta.

Y agrega un detalle grave: “Asimismo, la Embajada quisiera llamar la atención a que la traducción de la citada carta al español no corresponde a su contenido en ruso ”.

