Recomponen el equipo del caso Cuellos Blancos del Puerto

Los fiscales provinciales Juan Carlos Cabrera Zegovia, quien procede de Cañete, y Magaly Elizabeth Quiroz Caballero, de Lambayeque, reemplazan a Rocío Sánchez y Sandra Castro, retiradas del equipo especial luego de que ambas revelaran que se reunieron de manera secreta con Martín Vizcarra en el 2018, cuando este ejercía la presidencia de la República.

Cabrera Zegovia y Quiroz Caballero fueron nombrados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de acuerdo a una publicación en el diario El Peruano.

Una reunión secreta

Como se recuerda, el pasado lunes 22 de febrero, la fiscal Sandra Castro confirmó que junto a su colega Rocío Sánchez se había reunido de manera secreta con el entonces mandatario Martín Vizcarra, en el 2018. El motivo, según dijo, era pedirle protección por la investigación que realizaban sobre el caso Cuellos Blancos del Puerto.

“Un domingo recibo una llamada telefónica de Rocío Sánchez. Me llamó afligida, preocupada, porque la ‘mafia es grande, nos van a hacer daño’, tenemos que buscar ayuda. Ella tenía conocimiento de que Martín Vizcarra vive en el lugar donde yo vivo (San Isidro). Entonces, me pide que busque una reunión con Vizcarra. Acudo a buscarlo y le pido que nos brinde una reunión con el equipo para hacerle conocer las necesidades, del riesgo que teníamos en ese momento. Me concede esa reunión en su casa”, reveló.

Según Castro, las indagaciones estaban en riesgo luego de que el cuestionado Pedro Chávarry asumiera como titular del Ministerio Público.

A su vez, Rocío Sánchez afirmó a una emisora que “no es verdad que haya solicitado una reunión, porque, en primer lugar, desconocía dónde vivía Sandra Castro... Es ella quien me convoca. Y esto se ha realizado, no en el mes de julio como ha indicado, ni tampoco en el domicilio de Vizcarra, sino en la casa de una vecina de ella y habría sido alrededor de fines marzo o mediados de marzo”.

Como ha revelado La República (26.02.2021), la manzana de la discordia en el equipo especial del caso Cuellos Blancos tiene un nombre: Antonio Camayo. El proceso de colaboración eficaz de este empresario fue el detonante del último enfrentamiento entre Sánchez y Castro, que terminó con su salida del equipo especial.

Los hechos “en torno a Camayo se sabían en la Fiscalía desde hace meses... Faltó autoridad para evitar este conflicto”, reveló el editor de Judiciales de nuestro diario, César Romero.

El 23 de febrero, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tomó cartas en el asunto y decidió remover del caso Cuellos Blancos del Puerto a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, tras conocerse la cuestionada reunión con el expresidente Vizcarra.

Ávalos, si bien calificó ese encuentro con Vizcarra como “un hecho grave”, defendió la “investigación histórica” del caso Cuellos Blancos. Dijo que nadie es indispensable y que el caso “tiene pruebas sólidas” y no podría ser desbaratado.

“No olvidemos que esos audios no fueron inventados, esas colaboraciones eficaces no son inventadas”, precisó. Y agregó que lo sucedido “merece que las fiscales salgan del equipo”. Y así lo hizo.

Desde Cañete

Según la resolución, Juan Cabrera Zegovia proviene de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cañete y la Segunda Fiscalía Supraprovincial en Delitos de Lavado de Activos.

Se le ha nombrado en el Primer Despacho de Fiscalía Supraprovincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, que ocupaba Sandra Castro. Es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal en la PUCP y egresado de la maestría en Ciencias Penales en posgrado de la UNMSM.

Entre los casos que llevó se recuerda que en el 2018 consiguió la sentencia por 6 años de prisión contra el expresidente regional de Lima Javier Alvarado Gonzáles del Valle, a quien sindicó de haber dirigido “una asociación ilícita para delinquir” en la Municipalidad de Cañete, cuando fue alcalde.

También integró, en el 2019, el equipo que investigó al chino Xi Jian Ku, presunto financista de la red criminal que dirigió Rodolfo Orellana entre el 2002 y 2014.

Desde Lambayeque

A su vez, Magaly Elizabeth Quiroz Caballero proviene de la Fiscalía de Lambayeque. Se le ha nombrado en el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, que ocupaba Rocío Sánchez.

Es magíster en Derecho por la Universidad Ruiz Gallo.

En 2020 acusó a 53 personas involucradas en el caso Los Magos de la UGEL Cutervo, por presuntamente apropiarse de S/ 8 millones de la entidad.

También logró la condena a dos exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en noviembre del 2018.

Más cambios

En el Callao. La Fiscalía también designó a Jeans Arnol Velazco en el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. Y se aceptó la renuncia de la fiscal Roxana Jáuregui, que condujo por encargo ambos despachos.

