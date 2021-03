Edgar Alarcón dejará Fiscalización desde este lunes 8, anunció Vega

El congresista Edgar Alarcón de Unión por el Perú (UPP) dejaría de presidir la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República desde este lunes 8 de marzo luego de un acuerdo de su bancada desde noviembre del 2020.

Así lo anunció a La República el vocero de la agrupación, José Vega, quien además reiteró que en reemplazo del excontralor entrará el parlamentario Héctor Maquera Chavez.

“Así es. El lunes (Edgar Alarcón) dejará ese cargo porque hoy se ve su tema (en la Comisión Permanente) y va asumir, en acuerdo con la bancada, el señor Héctor Maquera (…) En efecto, esto ya era un acuerdo del año pasado . Lo que pasa es que él esperó todavía entregar el informe sobre su caso”, manifestó.

Edgar Alarcón es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso y cohecho pasivo cuando era contralor general de la República entre el 2016 y 2017.

Actualmente su caso es visto en la Comisión Permanente luego de postergar la audiencia de acusación en su contra en dos oportunidades.

Esto, después de que la Subcomisión de Acusaciones aprobara con 11 votos a favor, 3 en contra y una abstención el informe de la congresista de Descentralización Democrática (DD) Felícita Tocto, contra Alarcón Tejada por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

En caso la Comisión Permanente apruebe la denuncia este viernes, será el Pleno del Congreso quien tenga la última palabra para dar luz verde a la acusación constitucional.

UPP anunció que Alarcón dejaría Fiscalización en noviembre pasado

El 12 de noviembre del 2020, Héctor Maquera aseguró a este medio que UPP optó por remover a Alarcón y que sería él quien asumiría la nueva presidencia de Fiscalización, luego del gran rechazo de la ciudadanía hacia el Parlamento tras el golpe de Estado.

“(Edgar Alarcón) dio un paso al costado por los cuestionamientos de la población”, comunicó el legislador.

Maquera explicó que la decisión obedecería a las investigaciones contra Alarcón por presuntos actos de corrupción cuando era contralor. “En su momento oportuno, el Poder Judicial decidirá si (Edgar Alarcón) es culpable o inocente”, añadió.

Seis días después, Roberto Chavarría, vocero alterno de UPP, afirmó que Alarcón presidiría hasta el pasado 18 de noviembre la Comisión de Fiscalización y aclaró que, no solo dejaría de ser presidente, sino que “sería retirado por completo”.

“Conversamos con José Vega, portavoz de la bancada, y se tomó la decisión de que Edgar Alarcón ya no va más como presidente de la Comisión de Fiscalización. (…) Era un hecho que no iba más, pero me dijeron que tenía que hacer un informe antes”, manifestó a La República.