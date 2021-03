AAR sobre JNE: “A los candidatos los deben sacar lo votos, no los vetos”

Este 6 de marzo se cumple un año desde que se reportó el primer caso confirmado de coronavirus en el Perú. Augusto Álvarez Rodrich rememoró que el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció un mensaje a la Nación en horas de la mañana para informar las acciones que el Gobierno acataría.

Agregó que en la quincena de ese mismo mes el Ejecutivo decretó una cuarentena estricta para frenar el avance de la pandemia. Sin embargo, aclaró que no se obtuvieron los resultados esperados porque el Perú se posicionó como el país con mayor tasa mortalidad por la COVID-19 y, además, la economía colapso.

“Esta pandemia ha sacado lo peor que tenemos en la sociedad, lo peor de las personas, pero nunca es tarde para buscar cambiar las cosas y mejorarlas. Mañana se cumple el primer año y sería bueno aprovechar para reflexionar sobre todo lo malo que ha ocurrido”, precisó.

Por otro lado, se refirió a Phillip Butters, quien denunció que Jorge Alania Vera, director general de comunicaciones del Ministerio de Salud (Minsa), le ofreció inocular a su madre, pero el periodista declinó a la propuesta.

Tras la publicación de la conversación de WhatsApp, Alania Vera presentó su renuncia, no obstante AAR cuestionó este tipo de acciones, que perjudicarían el plan nacional de inmunización.

“Hay que respetar el orden de la vacunación al margen de quién seas. Es un ejemplo muy malo y hay que investigar qué está haciendo el Minsa”, manifestó.

Por último, Álvarez Rodrich explicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no debería excluir a ningún candidato de las elecciones 2021, en referencia a los aspirantes al sillón presidencial George Forsyth, de Victoria Nacional, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

“Sacar a dos candidatos, y me da lo mismo quiénes sean, sería muy grave porque empañaría toda la campaña electoral. A los candidatos los deben sacar los votos, no los vetos, que pierdan en la urna, no en la mesa. Ojalá no se perturbe hoy el proceso electoral”, sostuvo.

