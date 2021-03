Podemos denuncia presuntos plagios por parte de Somos Perú y Acción Popular

El jefe del programa de Gobierno de Podemos Perú, Carlos Anderson, dio más detalles sobre la denuncia que hizo el candidato Daniel Urresti, quien aseguró que Yonhy Lescano, de Acción Popular, y Daniel Salaverry, de Somos Perú, plagiaron sus propuestas.

El economista señaló que en el plan de Gobierno de su partido, fundado por José Luna Gálvez, quien es investigado por el presunto delito de organización criminal, se plantea la creación de una universidad pública 100% digital.

“La trabajamos durante varios meses, dándole una mirada al mundo y siguiendo de cerca el caso de The Open University, en Gran Bretaña. La pusimos como propuesta bandera”, declaró Anderson en diálogo con RPP.

“Y recién hace una semana o menos de una semana, en una reunión que tuvo, el señor Yonhy Lescano dijo de manera categórica que iba a hacer una universidad digital 100% pública. Puede haber coincidencias. Me parece genial que haya cierto consenso. Pero cuando uno va a visitar el Plan de Gobierno de Acción Popular, que es de apenas 26 páginas, que casi no tiene propuestas, en la parte de educación, no hay absolutamente nada del tema ”, agregó.

En su denuncia, Urresti también dijo que Daniel Salaverry, candidato presidencial de Somos Perú, le había copiado la propuesta que plantea el uso de un porcentaje del Impuesto General a las Ventas (IGV) como contribución a una cuenta individual de ahorro para la jubilación.

Sobre este tema, Anderson indicó: “Es una propuesta que nosotros hemos conceptualizado como un tema de formalización. Está como una cosa más poderosa, que es básicamente tener RUC para todas las personas, identidad económica para todas las personas a partir de los 18 años”.

También manifestó que estos plagios no configuran un tema legal, pero sí se trata de un asunto ético o moral. “El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido bien claro en especificar la importancia que deben tener los Planes de Gobierno en una elección. El actuar de esta forma lo que revela no solo es improvisación, sino una falta de respeto a la ciudadanía. Necesitamos que los candidatos sean honestos”, concluyó.

Por su parte, ni Yonhy Lescano, quien va primero en el intención de voto según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), ni Daniel Salaverry se han pronunciado al respecto. Martín Vizcarra, candidato al Congreso por Somos Perú, negó que hayan hecho plagio en su plan de gobierno.

