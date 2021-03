Amenaza. La Comisión de Justicia del Congreso aprobó una cuestión previa para denunciar a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en caso no acuda a la sesión programada para el martes 9 de marzo a las 9.00 horas.

Con 11 votos a favor y tres en contra, el grupo parlamentario aprobó el pedido del congresista fujimorista Carlos Mesía para denunciar a Ávalos por una supuesta infracción a la Constitución; no obstante, el legislador no supo explicar cuál sería la violación de la misma y solo calificó de “desacato” su posible inasistencia.

“La Constitución dice que el Parlamento tiene entre sus funciones la fiscalización y frente a este órgano, con voluntad popular, todos los órganos del Estado tienen que venir cuando los llaman (….) Un funcionario público del más alto rango, como lo es la fiscal de la Nación, que desaíra al Congreso, entonces, lo que hace es un desacato a la autoridad del Parlamento ”, manifestó Mesía en la sesión de este miércoles.

Los congresistas que votaron a favor de denunciar a Ávalos fueron: Luis Roel y Anthony Novoa, de Acción Popular; Omar Chehade, Perci Rivas y Walter Acona, de Alianza para el Progreso (APP); Martha Chávez y Carlos Mesía, de Fuerza Popular.

De igual manera, lo hicieron: Wilmer Cayllahua del Frepap, Posemoscrowte Chagua, de UPP, Guillermo Aliaga de Somos Perú y César Gonzáles de Descentralización Democrática. Mientras que Alberto de Belaunde (Partido Morado), Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) y Richard Rubio (Frepap) votaron en contra.

Miembros Votación Luis Roel (Acción Popular) A favor Anthony Novoa (Acción Popular) A favor Omar Chehade (APP) A favor Perci Rivas (APP) A favor Walter Acona (APP) A favor Martha Chávez (Fuerza Popular) A favor Carlos Mesía (Fuerza Popular) A favor Wilmer Cayllahua (Frepap) A favor Richard Rubio (Frepap) En contra Posemoscrowte Chagua (UPP) A favor Guillermo Aliaga (Somos Perú) A favor César Gonzáles (Descentralización Democrática) A favor Alberto de Belaunde (Partido Morado) En contra Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) En contra

Denuncia no tiene valor jurídico, afirma Cairo

En conversación con La República, el constitucionalista Omar Cairo aseguró que a pesar de aprobar esta cuestión contra Zoraida Ávalos, la Comisión de Justicia “no tiene el valor jurídico para hacer ese perseguimiento”.

Asimismo, el abogado consideró que la titular del Ministerio Público “no está obligada” a asistir debido a que el llamado no proviene de una comisión investigadora que sí puede “obligar a cualquier ciudadano”.

“ No tiene ningún valor jurídico porque la fiscal de la Nación no está obligada a acudir a la Comisión de Justicia . Solo tendría obligación de asistir si hubiera sido citada por una comisión investigadora, pero es este no es el caso”, acotó.

Más temprano se decidió, por unanimidad, aceptar el pedido de Ávalos para reprogramar su participación en la comisión, ya que no pudo asistir este miércoles a las 11.00 a. m. “debido a reuniones de trabajo debidamente agendadas, propias del ejercicio en función”.

Leslye Lazo, presidenta de la comisión, reiteró a la magistrada la importancia de su asistencia virtual para que explique las medidas adoptadas contra las fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Del mismo modo, el congresista Omar Chehade acusó a Zoraida Ávalos de “dilatar, escabullirse y esconderse” de los requerimientos del Congreso, pues dijo que si no asiste a la sesión programada, “irá presa” como la exfiscal de la Nación del gobierno fujimorista, Blanca Nélida Colán.

“Cómo no está obligada a asistir, es imposible que cometa una infracción a la Constitución o un delito. No hay presupuestos para una acusación constitucional por el hecho de no ir. Esa mención no tiene ningún valor jurídico (….) Puede entenderse solo como una amenaza inconstitucional ”, explicó Cairo.

