Comisión de Ética investigará a Cecilia García por usar dos DNI

La Comisión de Ética acordó por mayoría iniciar una investigación contra la congresista Cecilia García de Podemos Perú por contar con dos documentos de identidad diferentes emitidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El grupo parlamentario aprobó el informe de calificación de su secretaría técnica, órgano que sostuvo que sí hay mérito para investigar a la legisladora por consignar dos identidades distintas tras haber postulado a cargos de elección popular en el 2018 y 2020.

Es así que con los votos de los congresistas del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), Fuerza Popular, Frente Amplio y Acción Popular se resolvió investigar a García tras confirmarse la existencia de dos DNI que difieren en cuanto a nombres, fechas de nacimiento y número.

En noviembre del año pasado, la Comisión de Ética decidió admitir a trámite la investigación contra Cecilia García a través de la denuncia impuesta por el secretario técnico de la Comisión de Economía, Oleg Valladares, quien argumentó que la parlamentaria habría vulnerado los artículos 2 y 6 del Código de Ética de la institución.

En esa oportunidad se contó con los votos a favor de los legisladores Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Tania Rodas (APP), Luz Cayguaray (Frepap), César Gonzáles (Somos Perú), Walter Rivera (Acción Popular), Zenaida Solís (Partido Morado) y Miguel Vivanco (Fuerza Popular). Aron Espinoza, integrante de su bancada, fue el único que optó por la abstención.

Cecilia García presentó dos documentos de identidad

En el 2018, la congresista se presentó como candidata a la alcaldía de Huancayo. Lo hizo como Cecilia Jacqueline García Rodríguez, con documento de identidad 42806594 y fecha de nacimiento en 1980.

Sin embargo, para inscribir su candidatura al actual Parlamento Nacional 2020-2021, dijo llamarse Jacqueline Cecilia y su DNI era 49017178. Además, registró haber nacido en 1979.

Tras conocer los hechos, la Procuraduría del Reniec envió el caso de la congresista a la Fiscalía de Junín, su lugar de origen, con el fin de determinar si existen responsabilidades penales . Esta información fue confirmada en Latina en setiembre del año pasado.

“No sabía de la denuncia. Sin embargo, no está fuera del radar porque en mi hoja de vida, cuando me presento al Congreso de la República, declaro los procesos penales que tengo y los declaro con mi DNI anterior porque, al margen de que el Reniec haya cancelado mi DNI, yo no dejo de ser la misma persona”, se defendió Cecilia García en declaraciones al medio.

