Roel sobre vacunas: “El gran problema del Ejecutivo es la falta de gestión”

Luis Roel, congresista de Acción Popular, manifestó su postura respecto a la adquisición de dosis de vacunas contra la COVID-19 por parte de empresas del sector privado. A su parecer, estas tienen una mejor capacidad de negociación que el Ejecutivo.

“ El gran problema que tiene el Ejecutivo es la falta de gestión y, por lo menos, lo que hace bien el privado es que tienen procedimientos más rápidos y, además, tienen experiencia en la gestión de estos procedimientos como son las compras y la distribución”, declaró a Canal N.

En esa misma línea, Roel Alva señaló que las compañías privadas han demostrado que pueden hacer llegar las vacunas a territorio peruano, ya que trabajaron junto al Estado para traer el primer lote de Sinopharm al Perú.

El segundo vicepresidente del Congreso manifestó, además, que no existe ningún impedimento legal para que particulares adquieran la vacuna anti-COVID-19. Por eso, aseguró, planteó el proyecto de ley n.º 7244 que promueve un trato de estos con el Ejecutivo.

“Presenté la iniciativa legislativa luego de haber revisado que, hoy por hoy, no hay imposibilidad jurídica para que los privados puedan importar y negociar con los laboratorios para traer las vacunas. La ley no lo prohíbe . Mi propuesta es generar obligaciones de un trabajo conjunto (entre público y privado)”, agregó.

En este momento, las negociaciones para la compra de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 se vienen realizando de Estado a Estado, a excepción de la rusa.

Sagasti no accederá a que privados compren vacunas

El presidente de la República, Francisco Sagasti, indicó que no permitirán que privados adquieran las vacunas para no generar inequidades en el acceso a la inmunización.

“ No queremos que solo el que tiene plata se vacune y el que no, no ”, manifestó el último domingo en Cuarto Poder.

Al ser consultado si es que se opone a que las empresas privadas inoculen a sus trabajadores, el jefe de Estado reiteró que no sería una opción ecuánime que beneficie a toda la población.

“¿Un trabajador que trabaja para una empresa formal es más importante que un trabajador independiente o informal que tiene la misma necesidad que él? Desde el punto de vista de equidad y de no discriminación, se debe hacer un padrón universal. Esa es la filosofía en general”, apuntó.

