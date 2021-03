Presidente Francisco Sagasti recibió segunda dosis de vacuna contra COVID-19

El presidente de la República, Francisco Sagasti, recibió la segunda dosis de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19. Esto luego de 21 días desde que fue inoculado, cuando llegó el primer lote del laboratorio chino.

“ Acabo de recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 . Realmente ha sido una experiencia muy importante, no solo para mí, sino creo que para todo el país”, manifestó el jefe de Estado.

Fue el pasado 9 de febrero que el mandatario fue inoculado en las instalaciones del Hospital Militar Central. Antes de la llegada de las primeras dosis anunció que sería inmunizado a fin de generar una mayor confianza en la población.

“Hoy me vacuno sin miedo, con confianza y con esperanza junto con todos ustedes que van a estar vacunándose el día de hoy. Estoy seguro que todos los peruanos y peruanos pondrán el hombro a la hora de vacunarse”, comentó en ese entonces.

Este 2 de marzo inició, a nivel nacional, la inoculación de la segunda dosis a todo el personal de primera línea que fue incluido dentro del primer grupo del Plan Nacional de Vacunación.

Francisco Sagasti en contra de que privados adquieran vacunas

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se manifestó respecto al hipotético caso de que la empresa privada pueda adquirir lotes de vacunas contra la COVID-19 para sus trabajadores.

En diálogo con Cuarto Poder, el mandatario reconoció las buenas intenciones de las instituciones privadas; sin embargo, indicó la pertinencia de respetar la equidad al momento de inocular las dosis a los peruanos.

“ Lo que no queremos es que el que tenga plata se vacune y el que no, no . Por equidad, debe hacerse un padrón general para la vacunación”, sostuvo.

Su respuesta fue en relación a la posibilidad de que los empleados de una empresa formal puedan ser vacunados gracias a la gestión de sus empleadores.

“Desde el punto de vista de equidad, de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal, esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados, y respetar todo el proceso y toda la prioridad, bienvenidos”, dijo.

