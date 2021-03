Fuerza Popular dejará de rendir cuentas al Poder Judicial

El partido fujimorista Fuerza Popular no tendrá ya la obligación de informar sobre la situación de sus deudas con diferentes medios televisivos o de transparentar su financiamiento privado y otras actividades, por decisión de la Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado.

Acorde a una resolución emitida por este tribunal, los jueces superiores determinaron que el magistrado Víctor Zúñiga Urday no estuvo habilitado para imponer dicha medida de vigilancia por el caso Cócteles ( Odebrecht ) porque solo debió limitarse a aprobar o rechazar el pedido del fiscal José Domingo Pérez : la suspensión temporal del partido por dos años y medio.

En diciembre pasado, el juez Zúñiga rechazó la medida de suspensión contra el partido de Keiko Fujimori pero, a su vez impuso una medida “menos gravosa” que fue la de la vigilancia judicial donde se ordenó al partido informar detalladamente de sus medios de pago de deudas, actividades, financiamiento, entre otros.

Resolución que anula la vigilancia judicial contra el partido fujimorista.

La resolución de segunda instancia indica así: “el juez no está facultado para imponer — de oficio—, una medida de coerción procesal contra una persona jurídica, hacerlo implica transgresión al principio rogatorio y afecta el debido proceso en su vertiente de no ser desviado de los procedimientos previamente establecidos (artículo 139.3 de la Constitución Política del Estado)”.

A propósito de esta decisión, Elio Riera, uno de los abogados de Fuerza Popular, sostuvo a este diario que “la resolución judicial no hace más que confirmar que el pedido fiscal del Dr. Jose Domingo Perez de viabilizar suspensión nunca tuvo proporcionalidad y que vulneraba claramente lo derechos fundamentales y políticos consagrados en la Constitución. Estamos seguros que pronto lograremos el archivo definitivo de este caso. El fiscal no acusa porque no tiene ningún elemento de convicción para hacerlo. Seguiremos firmes en este camino para demostrar la verdad ante los tribunales peruanos.”

Argumentos contra la resolución de primera instancia.

Los magistrados Walter Gálvez, Edgar Medina e Iván Quispe también acordaron en su decisión rechazar nuevamente el pedido de José Domingo Pérez para imponer la suspensión por dos años y medio.

Con esta resolución, el partido Fuerza Popular continuará en carrera electoral para los comicios presidencial y congresales de abril próximo sin ninguna limitación debido a que están anuladas las obligaciones de rendir cuentas al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que dirige Víctor Zúñiga Urday.

