Congreso: reiteran invitación a fiscal de la Nación para este miércoles

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, nuevamente ha sido invitada a presentarse en la Comisión de Justicia del Parlamento para este miércoles 3 de marzo, a las 11.00 a. m.

La legisladora Leslye Lazo (Acción Popular) envió un oficio a la titular del Ministerio Público para reiterar la importancia de su presencia, de forma virtual, a fin de explicar las medidas adoptadas contra las fiscales del caso Cuellos Blancos.

Ello, luego de que se conociera que Rocío Sánchez y Sandra Castro se reunieron con Martín Vizcarra, en 2018, cuando este último ejercía como presidente de la República.

En esa misma línea, solicitan que Ávalos informe acerca de las “acciones que ha dispuesto su despacho para garantizar el trabajo de investigación en el caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Citación Zoraida Ávalos

Fiscal de la Nación no acudió a citación

El Congreso había citado para el 1 de marzo a la fiscal de la Nación con el objetivo de esclarecer los hechos antes mencionados. En entrevista con La República, el último 28 de febrero, Ávalos señaló que, hasta ese momento, no había recibido una comunicación formal, pero que evaluaría su asistencia.

Sin embargo, la titular del Ministerio Público optó por no presentarse a la sesión virtual, hecho que ahora suscita la reiteración de la invitación.

Durante el diálogo con este diario, Zoraida Ávalos manifestó, respecto a las declaraciones del congresista Franco Salinas (Acción Popular) —quien le invitó a renunciar al cargo—, que no existen indicios que la vinculen con la reunión entre las fiscales y el exmandatario, por lo que no tendría por qué dimitir.

“No he escuchado, podría decirle que yo no tengo por qué renunciar. ¿Por qué dar un paso al costado? No hay ningún indicio que me vincule a esa reunión, no hay nada que me vincule a mí con el señor Vizcarra. Esto es un sambenito de hace muchos años. ¿Hay algún elemento objetivo que diga que soy amiga del señor Vizcarra? Esto es un aprovechamiento de esta situación, que involucra a dos fiscales de primera instancia para, de alguna manera, querer deshacerse de mí ”, comentó.

Tras lo ocurrido, Sandra Castro y Rocío Sánchez fueron separadas del caso Cuellos Blancos. Además, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra ambas “por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones”, ya que se reunieron con Vizcarra Cornejo para, presuntamente, pedir seguridad en las indagaciones.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.