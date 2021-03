Chicoma: En este momento no es posible que privados puedan adquirir vacunas

El ministro de la Producción, José Luis Chicoma, aseguró que actualmente “hay una escasez” de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) en todos los países del mundo. Además, sostuvo que la demanda es mayor debido a que los pocos productores “no se han dado abasto”.

“ Tenemos que proceder a definir un orden de vacunación que se respete estrictamente con el fin de favorecer el bienestar de toda la sociedad”, manifestó durante una conferencia de prensa junto con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas.

Asimismo, Chicoma definió dos criterios para el plan de inmunización que se debe seguir: primero, fijarse en el personal de salud que brinda su apoyo en la primera línea, como los médicos, enfermeras, bomberos, militares, entre otros; y, como segundo aspecto, “la vulnerabilidad de los adultos mayores”.

De igual manera, reiteró que los procesos deben ser manejados por los Gobiernos, ya que son ellos los que garantizan la correcta aplicación de las dosis.

“Los laboratorios han manifestado que solo les venden (vacunas) a los Gobiernos en este momento. Entonces, incluir a privados alteraría este orden que favorece el bienestar de toda la sociedad ”, acotó.

Sin embargo, el titular del Ministerio de la Producción no descartó que en un futuro, “cuando la producción de vacunas sea mayor”, las empresas privadas podrán acceder a estas compras. Sin embargo, apuntó que este “no es el momento”.

“En el futuro, cuando ya no haya escasez y cuando la producción sea mayor a la demanda, definitivamente va a ser otra situación donde sí se permitiría esa compra directa de vacunas, pero es una situación en la cual no estamos actualmente ”, añadió.

El último domingo, el presidente, Francisco Sagasti, reconoció las buenas intenciones de las instituciones privadas; no obstante, indicó la pertinencia de respetar la equidad al momento de inocular las dosis a los peruanos.

“Lo que no queremos es que el que tenga plata se vacune y el que no, no. Por equidad, debe hacerse un padrón general para la vacunación”, dijo el mandatario en diálogo con Cuarto Poder.

