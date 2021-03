Sagasti sobre Mazzetti: “No sé lo que pasó dentro de su cabeza”

El jefe de Estado, Francisco Sagasti, se pronunció sobre la presunta vacunación irregular de la exministra de Salud Pilar Mazzetti e indicó que lo positivo fue que, ante su salida y la de Elizabeth Astete como ministra de Relaciones Exteriores, ganaron dos ministros de primera calidad.

“ No sé lo que pasó dentro de su cabeza, porque todavía no me lo explico y las explicaciones que me dan son realmente muy confusas. Pero lo importante es que ganamos dos ministros de primera calidad (Óscar Ugarte y Allan Wagner)”, aseveró a Cuarto Poder.

Por otro lado, sostuvo que le pidió al actual ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, que sea parte de su gabinete ministerial antes de ofrecérselo a Elizabeth Astete.

“En esa oportunidad el señor Allan Wagner desgraciadamente declinó a formar parte de mi gabinete. Yo le agradezco enormemente que en estas circunstancias críticas y a pesar de su deseo de no continuar haya aceptado, en este momento tan crítico, volver a ser ministro de Relaciones Exteriores. Recordemos que también ha sido ministro de Defensa”, señaló.

Por otro lado, apuntó que desconoce sobre una serie de donativos (equivalentes a 800.000 dólares) que habría entregado la farmacéutica china Sinopharm al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) desde agosto de 2020 hasta enero del presente año.

“No tengo absolutamente nada que ver con eso. Nosotros empezamos a negociar de cero con Sinopharm y con el resto. Había habido algunas conversaciones, discusiones, pero ni tenía la menor noticia de lo que sucedió en el gobierno anterior y que negociamos de la manera más clara, transparente y dura con todos los laboratorios”, sentenció.

