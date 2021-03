Sagasti: “No me corresponde evaluar el comportamiento de la Fiscalía”

El mandatario Francisco Sagasti Hochhausler no quiso pronunciarse sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el Ministerio Público.

Específicamente, sobre la salida de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez del equipo que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ello tras conocerse que se reunieron de forma secreta con el exjefe de Estado Martín Vizcarra en el año 2018.

“ No me corresponde a mí evaluar el comportamiento de la Fiscalía. Ellos son autónomos. El 28 de julio, o el 29, emitiré todas mis opiniones personales sobre lo que he visto. Pero mientras sea presidente, tengo que guardar lo que implica la majestad del cargo que ejerzo”, señaló durante una entrevista en Cuarto Poder.

En esa misma línea, Sagasti evitó comentar sobre la actuación del Jurado Nacional de Elecciones, máximo ente que evalúa las exclusiones y tachas de los candidatos a los próximos comicios del 11 de abril.

“El JNE tiene su total y absoluta independencia. No le corresponde al presidente de la República emitir juicios de valor en medio de un proceso electoral sobre el comportamiento de las autoridades. Yo tengo que ser el primero en respetar la neutralidad”, manifestó.

Sagasti sobre Mazzetti: “No sé lo que pasó dentro de su cabeza”

No obstante, el mandatario sí habló sobre el caso Vacunagate y la presentación del informe a cargo de Fernando Carbone.

“Agradezco al equipo que ha trabajado con él haciendo una investigación muy sumaria. Ni bien llegó a nuestras manos, la publicamos”, sostuvo Sagasti.

Asimismo, se refirió a la exministra de Salud Pilar Mazzetti, quien mintió acerca de su vacunación contra la COVID-19.

“ No sé lo que pasó dentro de su cabeza , porque todavía no me lo explico. Y las explicaciones que me dan son realmente muy confusas. Pero lo importante es que ganamos dos ministros de primera calidad (Óscar Ugarte y Allan Wagner)”, dijo el presidente este domingo 28 de febrero.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.