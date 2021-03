Sagasti: “Lo que no queremos es que el que tenga plata se vacune y el que no, no”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se manifestó respecto al hipotético caso de que la empresa privada pueda adquirir lotes de vacunas contra la COVID-19 para sus trabajadores.

En diálogo con Cuarto Poder, el mandatario reconoció las buenas intenciones de las instituciones privadas; sin embargo, indicó la pertinencia de respetar la equidad al momento de inocular las dosis a los trabajadores.

“ Lo que no queremos es que el que tenga plata se vacune y el que no, no . Por equidad, debe hacerse un padrón general para la vacunación”, sostuvo.

Su respuesta fue en relación a la posibilidad de que los empleados de una empresa formal puedan ser vacunados gracias a la gestión de sus empleadores.

“Desde el punto de vista de equidad, de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal, esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y toda la prioridad, bienvenidos”, dijo.

Respecto a la compra que podrían hacer las empresas privadas a las farmacéuticas que suministrran dosis de vacunas contra el coronavirus, Sagasti no se mostró optimista en torno a las negociaciones que se podrían hacer.

“En los próximos 5 meses veo extremadamente difícil que los plazos de negociación lleguen a concretarse y además con la seguridad del caso, porque no es que yo compro la vacuna y la aplico. ¿Quién me garantiza? Digemid podrá haber hecho todas las averiguaciones, pero nosotros tenemos a la Contraloría al lado que está garantizando el proceso”, arguyó.

En otro momento de la entrevista, el jefe de Estado dio a conocer que Sinopharm y Pfizer no están vendiendo vacunas a los privados.

