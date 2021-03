Sagasti: “Lo que no queremos es que el que tenga plata se vacune y el que no, no”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se manifestó respecto al hipotético caso de que la empresa privada pueda adquirir lotes de vacunas contra la COVID-19.

En diálogo con Cuarto Poder, el mandatario reconoció las buenas intenciones de las instituciones privadas; sin embargo, indicó la pertinencia de respetar la equidad al momento de inocular las dosis a los trabajadores.

“Lo que no queremos es que el que tenga plata se vacune y el que no, no. Por equidad, debe hacerse un padrón general”, sostuvo.

Su respuesta fue en relación a la posibilidad de que los empleados de una empresa formal puedan ser vacunados gracias a la gestión de sus empleadores.

“Desde el punto de vista de equidad, de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal, esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y toda la prioridad, bienvenidos, pero durante el tiempo establecido por el Gobierno”, dijo.