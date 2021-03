Keiko Fujimori se mostró crítica al actual Gobierno de transición de Francisco Sagasti al afirmar, en entrevista para el programa Agenda Política, que “le falta más firmeza”. Aunque la lideresa de Fuerza Popular destacó que bajo la gestión del actual mandatario se concretó la llegada del primer millón de vacunas al país, precisó que a su parecer todavía “son muy pocas”.

Para Fujimori, es un grave error que el Estado se encargue de la vacunación, pues considera que se debe autorizar que la empresa privada también ofrezca las dosis: “Deben permitir que todos, los privados, los gobiernos regionales, la sociedad civil, puedan sumar esfuerzos para el proceso de vacunación”, indicó.

“Mientras más peruanos seamos vacunados de manera rápida, yo creo que esto va a poder controlar el virus”, agregó y aseguró que la empresa privada no solo va a preocuparse por el bienestar de sus dueños, sino que también tiene el deseo de “ayudar a todos sus trabajadores y sus familias”.

Por su parte, Sagasti aclaró en el dominical Cuarto Poder que la decisión de no negociar con los privados se debe a que “no queremos que solo el que tiene plata se vacune y el que no, no”. Además, el mandatario precisó que otro motivo para marginar a las empresas del trato es la cantidad de trabajadores informales que se verían excluidos del proceso, lo que atentaría contra el principio de la no discriminación.

Por otro lado, la candidata presidencial por Fuerza Popular reafirmó que, en un eventual gobierno suyo, aplicará la “mano dura”. Explicó que no se trata de fomentar el autoritarismo, sino de formar una democracia rígida: “ Somos muy firmes y, para nosotros, mano dura significa firmeza y absoluta convicción para implementar nuestro plan de gobierno ”.

Fujimori expresó su rechazo hacia el trato que han recibido las fuerzas del orden durante los últimos meses, por lo cual aseguró que desde su partido harán “que regrese el principio de autoridad”, donde la democracia “se haga respetar”. La candidata a la presidencia aseguró que su partido es de centro derecha y quiso marcar distancia de su competidor Rafael López Aliaga, a cuya agrupación llamó de derecha extrema y radical.

En otro momento de la entrevista, la lideresa de Fuerza Popular calificó a Marco Arana y Verónika Mendoza como los candidatos de la izquierda radical. Mientras que a Yonhy Lescano lo catalogó como un populista.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.