Ávalos: Es importante ver si fue en marzo o julio la reunión con Vizcarra

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, manifestó que es importancia saber si fue en marzo o en julio de 2018 la reunión que mantuvieron las separadas fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto, Sandra Castro y Rocío Sánchez, con el exmandatario Martín Vizcarra.

“Eso es lo que ha revelado la doctora Sandra Castro, que fue en el mes de julio, y Rocío Sánchez dice que fue en marzo. Lo cierto es que en el mes de marzo estaba como fiscal de la Nación Pablo Sánchez y todavía los audios (sobre el caso) no habían sido revelados”, comentó a La República.

“Acá hay dos versiones. Si fue en julio, era de público conocimiento que se estaban ventilando unos audios y que podría haber pasado eso. Por eso es importante ver si fue en marzo o en julio. Para eso hay canales”, agregó.

Por otro lado, respecto a las declaraciones de Vizcarra, quien aseveró haberse reunido con las fiscales para supuestamente darles protección, “fue un acto irregular, pero no ilegal” e indicó que él no podría calificar el hecho porque no es juez.

“El señor Martín Vizcarra es ingeniero, no es abogado y no es magistrado. No podría calificar ese hecho. (Aunque) desde todo punto de vista es irregular, razón por la cual la Fiscalía de Control Interno ha abierto una investigación preliminar contra ambas magistradas y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) también ha abierto una investigación y ya será esta la que nos dará luces sobre qué es lo que pasa”, puntualizó.

