La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, responde por la salida de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez del Equipo Especial del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el futuro de estas indagaciones, su malestar ante las críticas a su gestión, por las denuncias periodísticas que la vinculan a un presunto favorecimiento del CNM en su asunción como fiscal suprema, el caso Vacunagate y la indagación contra el gobierno de Manuel Merino por las muertes durante las protestas.

- ¿La reunión con Vizcarra fue realmente la gota que derramó el vaso? ¿O era una decisión que se veía venir? Me refiero a la separación de Rocío Sánchez y Sandra Castro del equipo especial para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Para que yo haya decidido separar las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez el hecho que se reveló el lunes 22 en un programa de televisión, ese fue el detonante.

Si no hubiera habido esta reunión con Vizcarra, ¿ellas hubieran seguido pese los conflictos internos que ya tienen desde varios meses?

Acuérdese que en ese equipo se oficializó el año un coordinador que era el fiscal Pablo Sánchez. En ningún momento yo recibí una notificación del Dr. Pablo Sánchez para que yo las sacara por el conflicto o el celo que hay entre ellas.

¿No cree que esos enfrentamientos han dañado la investigación?

Es difícil en un equipo humano, compatibilizar los caracteres, pero eso no es motivo suficiente para sacarlas. Yo no tenía mayor inmediación, la inmediación la tenía el Dr. Pablo Sánchez. Nunca me solicitó que por ese conflicto o esas asperezas tuviera que sacar a las dos, porque habría sido a las dos, ¿no cierto? Lo que ha generado el cambio o el retiro ha sido este hecho que no podemos pasar por alto, es un hecho grave, reunirse privadamente con el expresidente es un hecho grave. Eso ha generado el cambio. Y ojo, y hay otro detalle, que me gustaría que quede claro, ese hecho que se ha revelado es un hecho del 2018, cuando yo todavía no era fiscal de la Nación, era fiscal suprema civil, eso también es algo que debe quedar claro, yo no tengo ninguna vinculación, fue un hecho de años anteriores de mi gestión.

Sandra Castro dice que acudieron a Vizcarra porque era inminente que el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, les iba a negar seguridad. Y, como sabemos, Chávarry está vinculado a “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Bueno, efectivamente, eso es lo que ha revelado la Dra. Sandra Castro que fue en el mes de julio y la Dra. Rocío Sánchez dice que fue en el mes marzo, lo cierto es que en el mes de marzo estaba como fiscal de la Nación Pablo Sánchez y todavía los audios no habían sido revelados. Lo cierto y real, señor, es que usted y yo, no sabemos qué conversamos en esa reunión, justamente eso será motivo de investigación.

El expresidente Martín Vizcarra, señala que esto es irregular, pero no ilegal

El señor Vizcarra es ingeniero, no es abogado y no es magistrado. Y no podría calificar ese hecho, y el hecho desde todo punto de vista es irregular, razón por la cual la Fiscalía de Control Interno ha abierto una investigación preliminar contra ambas magistradas y la Junta Nacional de Justicia también ha abierto una investigación y ya será esa investigación lo que nos dará luces sobre qué es lo que pasa.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina ha calificado como un cuento el hecho de que ambas fiscales hayan pedido seguridad a un presidente de la República. ¿Para usted también esto es un cuento?

No voy a calificar ese hecho, esperemos la investigación.

Pero no es la primera vez en que un fiscal que investiga una presunta organización criminal expone su vida…

Acá hay dos versiones. Si fue en julio, era de público conocimiento que se estaban ventilando unos audios y que podría haber pasado eso. Por eso es importante ver si fue en marzo o en julio. Para eso hay canales.

¿Para cuándo sabremos quienes son los reemplazos de estas fiscales?

Muy pronto, estamos evaluando, comprendan que esta es una investigación histórica, por hacer las cosas rápidas no podemos dejar de filtrar y ver quiénes van a reemplazar a estas personas.

¿Está dentro de las alternativas designar al fiscal Jesús Fernández Alarcón?

No, él es supremo provisional. Acá estamos buscando fiscales de primera instancia provinciales.

Tengo entendido que tiene una citación ante el Congreso

Por canales oficiales aún no nos ha llegado nada, evaluaremos.

El vocero de Acción Popular, Franco Salinas, dijo a Radio Exitosa que evalúa pedir su renuncia.

No he escuchado, podría decirle que yo no tengo por qué renunciar, por qué dar un paso al costado, no hay ningún indicio que me vincule a esa reunión, no hay nada que me vincule a mí con el señor Vizcarra. Esto es un San Benito de hace muchos años. ¿Hay algún elemento objetivo que diga que soy amiga del señor Vizcarra? Esto es un aprovechamiento de esta situación, que involucra a dos fiscales de primera instancia, para, de alguna manera, querer deshacerse de mí. Lógicamente soy incómoda: una fiscal que en su gestión de año y once meses, con una Junta de Fiscales adversas, he presentado 19 denuncias constitucionales al Congreso, donde involucra a magistrados, ministros, políticos y empresarios, lógicamente me he abierto muchos frentes. Así que no hay que ser muy inteligente. Hay un sector de la mafia al que le soy incómoda y quiere aprovechar esta situación.

En una entrevista que usted brinda a RPP dijo que hay un sector que desea desprestigiar su gestión, ¿a qué sector se refiere? ¿Esto va ligado a lo que este partido político pide su renuncia?

Revise las denuncias que yo he presentado, entonces van a poder entender mejor.

Una de las denuncias que usted ha presentado es contra Edgar Alarcón, por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Se refiere a este sector?

Esa es una. Yo presenté tres contra él. Tengo más, tengo 19. Nunca antes una fiscal de la Nación había presentado tantas denuncias contra funcionarios. Si ustedes revisan, verán que anteriores fiscales de la Nación con las justas presentaban dos denuncias. Lógicamente soy incómoda y hay que buscarme cosas como que el señor Vizcarra me habría nombrado fiscal de la Nación. Yo le digo: cuando yo fui nombrada fiscal de la Nación, yo recibo una papa caliente, y fui nombrada porque el Dr. Pablo Sánchez acababa su gestión y el Dr. Gonzalo Chávarry, por sus cuestionamientos dio un paso al costad, entonces toda la Junta votó, por unanimidad, para que yo salga nombrada. Yo me pregunto: ¿Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza son vizcarristas? ¿Ellos obedecieron órdenes del señor Vizcarra? No se sostiene. Esa es una de las tantas mentiras.

Hay un tema en el que yo también tengo dudas. El 22 de setiembre el periodista Ricardo Uceda publicó una crónica que detalla que dos testigos dijeron que José Cavassa refirió que habría tenido injerencia en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), durante el proceso en el que usted postulaba a fiscal suprema. Esta crónica cita también al periodista Rodrigo Cruz, por un artículo en el diario El Comercio, donde cita al fiscal Víctor Cubas, quien dijo que había evidencias en el cambio de puntaje en la evaluación curricular. Usted en esa evaluación comenzó con 50 puntos y pasó a 87.5. ¿Tan subjetiva es su evaluación?

Su pregunta tiene varias preguntas. El Dr. Cubas nunca se refirió a mi examen (inteligible) Yo di examen en el área constitucional. Dice que de 50, 87, lo primero que quiero aclarar es que yo fui nombrada por un CNM diferente al CNM defenestrado, un CNM que tenía entre sus integrantes, por ejemplo, al ingeniero Gonzalo García Núñez, al Dr. Pablo Talavera, al Dr. Vladimir Paz de la Barra y al Dr. Martín Soto. Dice también que yo de 50 puntos pasé a 87. Mentira. El examen constaba de tres etapas. El examen escrito, el curricular y la entrevista. En el examen escrito, yo no saco el puntaje que dicen, yo saco 80 y tantos puntos, ocupo el segundo lugar, fue en la segunda etapa, que los seis que llevamos a pasar, en el examen curricular los seis salimos por debajo del puntaje requerido que era 66. Pero como el reglamento establece que uno puede reconsiderar, los seis reconsideramos, y a los seis nos suben el puntaje. Y no es verdad que me suben a 87. De los seis, al Dr. Pereira le suben 27 puntos. A la Dra. Nora Mirabal, 24. A mí solo me suben 17 puntos. Si me hubieran querido favorecer, me hubieran dado la mayor nota. ¿Cuándo saco el puntaje que usted dice? Cuando entro a la entrevista oral. Por favor, no tergiversen.

Yo estoy mencionando lo que señalan estos artículos.

Yo lo entiendo a usted, pero yo quisiera, por favor, me permitan mandarle los documentos para que ustedes puedan mostrarlo. Eso es una mentira que viene repitiendo desde el 2013.

Es la primera vez que tenemos oportunidad de preguntarle por esto.

Yo le agradezco, a mí me gusta hablar con pruebas. El señor Uceda recoge esta versión y sale en una entrevista a la señora Rocío diciendo que al parecer ella investiga y tiene dos aspirantes a colaboradores eficaces, donde una de estas personas le habría dicho que a esa persona el señor Cavassa…si eso fuera así, ¿por qué tienen la investigación guardada? ¿Por qué no lo han mandado? Si la señora Rocío Sánchez, como primera instancia, porque como provincial ella no puede investigar a mí. ¿Por qué esa investigación la tienen ahí? ¿No será un instrumento de amenaza? Solamente lo tienen terceras personas. De verdad, que deja mucho que desear.

Y deja mucho que pensar porque lo que me responda, se conecta con lo que dijo esta semana la fiscal Rocío Sánchez, luego que de la separaron del grupo, ella aseguró que, con esta decisión, las investigaciones contra “Los Cuellos Blancos del Puerto” se van a debilitar y también las colaboraciones eficaces.

Nada se va a debilitar, porque los audios son verdaderos, son reales, los testimoniales, los cuadernos de colaboraciones eficaces. En todo caso, yo me pregunto, si han tenido más de dos años esas carpetas, ¿por qué no se firmó ese acuerdo? Yo anuncio el día 23 (de febrero) que van a ser separadas ambas. ¿Por qué esperan el día 24 para hacer la firma de acuerdo?

Por cierto, ¿cómo ha tomado usted eso? Ni bien son retiradas las fiscales, trasciende que la fiscal Rocío Sánchez intentó suscribir un acuerdo de colaboración eficaz con Antonio Camayo.

La verdad que me preocupa, porque habiendo tenido tantos años de carpeta, ¿por qué esperó que yo anunciara? ¿Por qué quieren tan rápido celebrar ese acuerdo? Además, de aquí en adelante, los fiscales que vengan pueden celebrar el acuerdo. El colaborador eficaz no se debe al fiscal. No está el colaborador para escoger con qué fiscal trabaja. El colaborador se debe a la verdad, a la justicia. Nada impide que se pueda celebrar ese convenio.

Las vacunas y Merino

- Sobre el caso Vacunagate. La Fiscalía ha habierto una indagación preliminar por sesenta días. ¿Cuándo citará al expresidente Vizcarra y a las exministra Mazzetti y Astete?

Este recién ha comenzado el día 15 de febrero. Estamos 28. En trece días, comprenderá usted que no se va a cerrar el caso. Estamos haciendo un acopio de todas las pruebas, instrumentales y documentales, para llegar a tomar la declaración al señor. Pero me gustaría hacer un alto. Se dijo mucho, por estos sectores interesados, de que me demoré demasiado en abrir investigación. Es de público conocimiento, que este caso de la vacuna se supo un miércoles por la noche, y Vizcarra salió a responder que era un voluntario, solamente el sábado, cuando sale un comunicado de la Universidad Cayetano Heredia, donde dicen que él no era voluntario, ahí inmediatamente anuncio que suscribo la investigación preliminar, así que, ¿cuatro días le parece mucho? ¿Teniendo recién los elementos? ¿No es toda una treta?

Se lo pregunto porque el señor Vizcarra y las ministras tienen antejuicio político, y en nuestro país, y creo que no lo podemos negar, esta figura hace que las investigaciones demoren. Ejemplos, hay de sobra.

Yo lo que le puedo adelantar es que se abrió la investigación y desde mañana (lunes) arrancan las declaraciones. Acuérdese de que estamos haciendo trabajo en plena campaña.

¿Cuándo habrá novedades sobre las investigaciones contra Manuel Merino y Ántero Flores Aráoz por la muerte de dos jóvenes durante las protestas de noviembre contra el gobierno de Merino?

En ese caso, le puedo ir adelantando que todo el gabinete, todos los ministros de esa época ya han declarado. Y también estamos en lo mismo. Cuando se abre una investigación hay que tener una estrategia y la estrategia primero es hacer el acopio. Y ahí estamos en el plazo.

¿Ya declaró el señor Merino?

Aún no.

El Congreso ha eliminado la inmunidad parlamentaria para delitos comunes y esta reforma dice que ahora la Corte Suprema se encargará de procesarlos. ¿El Congreso ha creado un fuero especial para los parlamentarios? ¿Cómo serán las indagaciones? La Corte Suprema no investiga, ¿no falta precisiones en esta reforma?

Solo puedo adelantarle que no puede haber de ninguna manera inmunidad. Y la modificación esta solo es para delitos comunes.

¿Tampoco para delitos de función?

Para nada. Eso no se ha modificado. No debe haber inmunidad para nada. Impunidad. Porque se confunde mucho inmunidad con impunidad. Y yo creo que no debe haber inmunidad para nada.

¿Aportan en algo los informes que les envían las comisiones investigadoras?

No voy a opinar al respecto. Me disculpa.

¿En qué queda el caso del señor Pedro Chávarry?

Es la Junta Nacional de Justicia quien debe elegir al titular. La Junta de Fiscales elige a fiscales provisionales. Tengo entendido que el fiscal Pedro Chávarry ha presentado una reconsideración.