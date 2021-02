Frases de la semana: revisa las opiniones más llamativas

No se arrepiente

Reunión irregular. El expresidente Martín Vizcarra confirmó que estuvo en su departamento en San Isidro con las fiscales provinciales Rocío Sánchez y Sandra Castro, encargadas del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Al respecto, el ahora candidato al Congreso con Somos Perú admitió que fue inusual el encuentro que tuvo con ambas fiscales el 2018, pero aseguró no lamentar que haya ocurrido, ya que el fin, según dijo, era “darles seguridad en ese momento”.

“La reunión que tuve con Sandra Castro y Rocío Sánchez, reconozco que fue irregular, pero no me arrepiento que se haya dado (….) si no les hubiéramos dado seguridad en ese momento, ambas fiscales habrían sido removidas por las fuerzas oscuras del Poder Judicial hace tres años”, declaró en RPP.

Crítica. Por su parte, la ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz cuestionó el accionar de Sánchez y Castro tras confirmarse sus reuniones con Vizcarra para, supuestamente, solicitar “su apoyo y protección”, ya que tenían miedo y se sentían vulnerables ante la mafia de Los Cuellos Blancos.

La también candidata al Parlamento por Alianza para el Progreso (APP) consideró que urge una reforma en el sistema de justicia, y que “no es posible” que miembros del Ministerio Público “se sometan al poder político”.

“ No es posible que fiscales se sometan al poder político a cambio de una aparente protección . No es aceptable que un fiscal que trabaja día a día con el crimen, con el delito, con delincuentes, y que por un hecho de investigación a funcionarios públicos se consideren amenazados”, manifestó en Exitosa.

En contra. El candidato del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, calificó de “cantaleta” la propuesta de las agrupaciones de izquierda que plantean en estas elecciones un cambio de la Constitución.

Además, aseveró que “es una mentira” que con esta medida cambiarán los problemas del país. Por el contrario, afirmó que ello se logrará con voluntad política y que no hay necesidad de un cambio constitucional para mejorar los servicios públicos.

“ No nos debemos sorprender con la cantaleta de la izquierda del cambio de Constitución . Todos conocemos un venezolano que ha venido huyendo de su país”, señaló.

Alternativa. El candidato de Avanza País, Hernando de Soto, aseguró no ser una alternativa del fujimorismo, aunque dijo que muchos de los supuestos logros del reo expresidente Alberto Fujimori fueron por su intervención.

Fue durante una entrevista en Canal N que el economista expresó su postura acerca de Fuerza Popular luego de reclutar a algunos militantes del partido naranja para su equipo en Avanza País.

“Yo no creo en ese bolsón fujimorista. No veo al fujimorismo como un partido político, sino como una dinastía, que es distinto . No soy una alternativa fujimorista, aunque muchos de los logros de (Alberto) Fujimori son nuestros”, puntualizó.

Distancia. El candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, garantizó que congresistas de su partido como Manuel Merino, entre otros, “no están en la línea” que él pretende para un eventual gobierno suyo después de las Elecciones Generales 2021.

Para Lescano, Merino, quién estuvo seis días en el régimen de facto, ha mostrado tener “discrepancias” con su posición política en diversos temas dentro de Acción Popular, motivo por el cuál no sería convocado para una próxima gestión.

“Ellos discrepan de nuestra posición (Manuel Merino y otros congresistas de Acción Popular). Así es la vida política, pero ellos van a dejar el Congreso el 28 de julio. No están en la línea de mi candidatura y buscaré a otras personas”, acotó en Exitosa.

Renuncias. Miembros fundadores de Somos Perú, liderados por Juan Carlos Zurek, enviaron un oficio a la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo, pidiendo que retire las candidaturas de Martín Vizcarra y Daniel Salaverry.

El exalcalde de La Molina dijo que el ex jefe de Estado debería apartarse porque “le está creando una mala imagen” a la agrupación fundada por Alberto Andrade.

“Esta situación pone muy mal a Martín Vizcarra (….) Hay que ser consecuentes y apartar a Vizcarra de la campaña para la salud propia del partido y del candidato a la presidencia”, expresó en diálogo con La República.

Posteriormente, una facción de la militancia, incluido Zurek, emitieron sus renuncias de forma colectiva en rechazo a la persistencia de Daniel Salaverry para postular a la presidencia; y a Martín Vizcarra, quien encabeza la lista al Congreso por Lima.

