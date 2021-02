Bermúdez: No sabemos si a algún congresista se le ofreció la vacuna

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se pronunció respecto a las investigaciones que se realizan para identificar a los involucrados en la aplicación irregular de vacunas de Sinopharm. Aseguró que desde el Ejecutivo no saben si a algún congresista se le ofreció ser inmunizado.

“Si sabemos que algún congresista o algún otro funcionario ha recibido ofrecimientos de la vacuna, desde la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), en general, desde el Ejecutivo, no conocemos esta información ”, señaló a la prensa tras supervisar las donaciones al albergue de Inabif, en Independencia.

“Según he visto de las declaraciones de Rennán Espinoza, él habría recibido un ofrecimiento de un exfuncionario de la PCM, persona que no fue contratada durante nuestra administración y que tampoco labora actualmente”, añadió.

Lo dicho por la primera ministra es sobre lo revelado el último viernes por el congresista Espinoza. A través de sus redes sociales el parlamentario indicó que en octubre pasado un funcionario de la PCM le ofreció una de las dosis extra de las vacunas del laboratorio chino.

“Quiero aclarar que no recibí la vacuna contra la COVID-19. Hubo un ofrecimiento de un funcionario de la PCM que no acepté. En octubre, cuando se produjo la llamada, no le di importancia porque me pareció falso“, escribió en su cuenta de Twitter.

Piden que Espinoza sea investigado

El mismo viernes, el congresista Jim Alí Mamani solicitó al presidente de la comisión investigadora del caso Vacunagate, Otto Guibovich, que incorpore a Espinoza Rosales en las investigaciones. Asimismo, enfatizó en que fue uno de los parlamentarios que votó en contra de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

“Creo que está muy bien, estoy totalmente de acuerdo en poder oralizar lo que ya he dicho por escrito a la comisión. No hay problema en poder expresar nuevamente lo que ya he manifestado. Estoy convencido de que la comisión va a llegar a profundizar en las investigaciones y dar con los responsables de todo este aprovechamiento que han hecho con las vacunas”, manifestó Espinoza en un anterior entrevista con La República.

