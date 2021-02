De Soto: “No veo al fujimorismo como un partido, sino como una dinastía”

El economista Hernando de Soto manifestó su postura acerca del fujimorismo luego de reclutar a algunos militantes del partido naranja para su equipo en Avanza País.

“Yo no creo en ese bolsón fujimorista. No veo al fujimorismo como un partido político, sino como una dinastía , que es distinto. No soy una alternativa fujimorista, aunque muchos de los logros de (Alberto) Fujimori son nuestros”, declaró a Canal N.

En esa misma línea, el ahora candidato presidencial señaló que es complicado precisar el postulado del exmandatario Alberto Fujimori, pero aseguró que no se trata de una doctrina.

“El fujimorismo es una cosa que yo tengo mucha dificultad en definir, a pesar de que conozco a Alberto Fujimori muy bien. Yo no asocio al fujimorismo con una ideología o una conducta en particular”, añadió.

En cuanto a la hija del expresidente Keiko Fujimori, con quien colaboró para la anterior campaña presidencial de 2016, De Soto indicó que fue desencantado por sus acciones tras obtener la mayoría en el Congreso.

“En el caso de Keiko Fujimori, hubo una decepción para mí, porque cuando ganó el Legislativo ya no volví a tener noticias suyas y todas las promesas de formalización se fueron”, sostuvo.

De Soto: López Aliaga me propuso ser su candidato presidencial

Por otro lado, Hernando De Soto contó que Rafael López Aliaga le ofreció que sea postulante a la presidencia por el partido Renovación Popular, pero él finalmente desistió para lanzar su propia candidatura.

“No solamente me propuso ser su vicepresidente, me propuso ser el candidato a la presidencia . Siempre ha tenido una actitud muy positiva hacia nosotros, hablaba maravillas de mí en televisión, pero ahora que yo entré a la contienda está de lo más agresivo últimamente”, comentó.

Aseguró que, en un inicio, refirió que prestaría su ayuda al proyecto de López Aliaga. Sin embargo, con el pasar de los días reconoció que podía crear un mejor plan.

“Yo, al principio, le agradecí, lo pensé. Le dije: ‘yo puedo ayudar de cualquier manera y cuando comencé a ver lo que él tenía como plan’. Dije: ‘yo lo puedo hacer’”, subrayó.

