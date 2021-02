Carbone revela que a Mazzetti le ofrecieron constantemente la vacuna

Fernando Carbone, presidente de la comisión investigadora por el caso Vacunagate del Minsa, reveló que a la exministra de Salud Pilar Mazzetti le ofrecieron en reiteradas ocasiones ser inoculada con la dosis extra que brindó Sinopharm y finalmente aceptó.

“Ella, a través del doctor Carlos Castillo, solicita o acepta (vacunarse) finalmente, ya que aparentemente durante todo el tiempo se le ofrecía y ella decía ‘no, no, no, no, no’. Es muy difícil entender las circunstancias que la abrumaron finalmente cuando decide decir sí ”, señaló Carbone en diálogo con Exitosa.

De ese mismo modo, informó que una vez la exfuncionaria aceptó recibir la dosis, acordaron en ir hasta su domicilio para que se le aplicara. “Se coordina para que vayan a su domicilio. Es allí donde ella recibe la vacuna a candidata. Esa fue la forma”, remarcó.

Asimismo, Carbone señaló que al inicio de las indagaciones Mazzetti acudió a brindar su descargo y cuando se cruzaron ella le dijo ‘”Fernando (Carbone), haz lo que tienes que hacer”.

El último jueves 25 de febrero, este comité de investigación presentó el informe con lo averiguado respecto a los involucrados de la aplicación irregular de las vacuna de Sinopharm. En este, se concluyó que fueron inmunizadas 470 personas.

En esa línea, se precisó que 369 dosis se aplicaron a personas que participaban en los ensayos clínicos, pero con las otras 101 dosis se inocularon a ’'invitados’' del Ministerio de Salud y de la Cancillería.

Carbone sobre Sinopharm

Fernando Carbone explicó que el laboratorio chino Sinopharm también ofreció a otros países dosis extras de su entonces candidata a vacuna contra la COVID-19.

“ En el caso de Sinopharm parece que es algo que ha ofrecido en los distintos lugares del mundo donde se han desarrollado ensayos clínicos. (...) En otros países de Oriente medio, de Asia, donde después han ido colocando vacuna. No en todo los países del mundo donde han colocado vacunas, pero ofrecieron esa posibilidad de proteger a los equipos de investigadores”, reveló en entrevista con América Noticias.

