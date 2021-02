Ruth Luque: Hay que declarar como bien esencial el oxígeno medicinal

¿Por qué quiere ser congresista?

He participado ya en política desde hace varios años. He fundado con Verónika (Mendoza) la organización Nuevo Perú. Estoy convencida que puedo representar de manera adecuada al Cusco y tengo la preparación y convicción de hacer las cosas bien.

Usted trabajó en el Congreso. ¿Qué la anima a postular a una institución desprestigiada?

El rechazo al Congreso ha sido producto de que varias fuerzas políticas, principalmente el fujimorismo, el Apra e incluso Acción Popular, han generado un desprestigio de una institución que debería estar al servicio de la población. Considero que hay que rescatar al Congreso para ponerlo al servicio de la ciudadanía.

¿Qué es lo primero que debería hacer el nuevo Congreso?

Lo primero es acelerar todas las denuncias constitucionales contra los altos funcionarios para que la Fiscalía cumpla su función en el caso de los Cuellos Blancos y otros. Lo segundo, tomar medidas para garantizar la autonomía de la Fiscalía. Lo tercero, legislar para declarar bienes esenciales el oxígeno medicinal, la entrega de las mascarillas gratuitas y la intervención en el sector salud.

¿Qué otros servicios deben ser gratuitos?

El servicio del agua debe ser subvencionado para algunas poblaciones, la electricidad, Internet.

¿Por qué JP quiere cambiar la Constitución?

Hay una crisis profunda que se arrastra hace más de 15 años y que ha generado que el Estado no garantice derechos como salud, educación, trabajo. No me queda la menor duda que si Verónika Mendoza es presidenta impulsará y garantizará la Asamblea Constituyente.

¿Qué quieren cambiar?

Queremos generar un debate de todo el contenido. Habrán de hecho contenidos que se reafirmen, habrá la incorporación de nuevos derechos y la parte del modelo económico también será discutida para lograr uno de bienestar, justicia e igualdad.

El sur fue en 2011 el bastión de Mendoza. ¿Tienen alguna estrategia para recuperar el terreno perdido ante Acción Popular?

Hay todas las condiciones para hacerlo. Hay que tomar en cuenta que las encuestas son fotografías del momento y que más bien evidencia que en primer lugar está el grupo de indecisos. Ese sector será el que definirá las cosas. En Juntos por tenemos una estrategia para impular los grandes temas para el sur como gasoducto, apoyo a la agricultura, etc.

¿Le sorprende que AP tenga tanto respaldo después de su papel en el Congreso?

Creo que la población se ha olvidado un poco de lo que significa Acción Popular. Quieren hacer ver que hay un deslinde con el señor (Manuel) Merino y la gestión del señor Jean Paul Benavente (en Cusco). AP no puede desligarse de la responsabilidad política que tiene y AP ha sido parte de la decisión golpista, ahondó la crisis en plena emergencia sanitaria y fue parte del blindaje generado en el Congreso en el 2016. A mí no me parece que AP vaya a generar una gobernabilidad en el país.

Usted ha visto de cerca la conflictividad social en el corredor minero. ¿Qué se puede hacer para atender las demandas de comunidades sin alentar la fuga de la inversión minera?

Parte de mi propuesta legislativa es una nueva Ley de Minería. Estoy convencida que la consulta previa debe aplicarse a todos los proyectos y especialmente a los de alto impacto, y debe tener un carácter vinculante. Acerca de los convenios marcos (firmados entre empresas y comunidades) se debe dejar de lado que el Estado esté al margen. Debe haber sanciones si estos se incumplen, porque muchos de los conflictos tienen que ver con eso.

Hay quienes dicen que los conflictos surgen porque los comuneros quieren solamente más plata...

Quienes dicen eso desconocen las causas de fondo de los conflictos. Eso es ridículo y un poco miope, porque las comunidades siguen en situaciones de pobreza. Solo citemos el ejemplo de la provincia de Espinar donde la anemia sigue estando en niveles muy altos. Se debe recuperar el rol del Estado.