Espinoza no tiene problemas con ser investigado por caso Vacunagate

No se esconde. El legislador no agrupado Rennán Espinoza refirió que está “totalmente de acuerdo” con que se le incorpore en las indagaciones del caso Vacunagate. Ello, tras confirmar a través de sus redes sociales que hubo una proposición para recibir de las dosis extras de Sinopharm.

“Creo que está muy bien, estoy totalmente de acuerdo en poder oralizar lo que ya he dicho por escrito a la comisión . No hay problema en poder expresar nuevamente lo que ya he manifestado. Estoy convencido que la comisión va a llegar a profundizar en las investigaciones y dar con los responsables de todo este aprovechamiento que han hecho con las vacunas”, declaró a La República.

De igual modo, se mostró a favor del levantamiento de las comunicaciones a los parlamentarios, a fin de esclarecer quiénes más pudieron ser convocados para la irregular inoculación.

“En la medida que se sepa la verdad cuanto antes hay que colaborar . He tenido la mala suerte de que me hagan una llamada que no podría precisar si era real la persona que me hablaba. Lo que yo tengo que especular es que hay alguien que conoce que ha estado llamando a ciertas personas, por no decir solo congresistas, y que estas las están filtrando”, agregó.

Este viernes 26, el legislador Jim Alí Mamani solicitó al presidente de la Comisión investigadora “Vacunas COVID-19″, Otto Guibovich, que incorpore a Espinoza Rosales en las investigaciones, cuestionando, además, que haya sido uno de los parlamentarios que votó en contra de la destitución del expresidente Martín Vizcarra.

“Llama la atención que este ofrecimiento se haya hecho a Rennán Espinoza, uno de los congresistas que, precisamente, votó en contra de la vacancia del señor Martín Vizcarra, hecho que generaría la caída del Gobierno de aquel entonces. En esa línea, es probable que a los congresistas que hayan votado en contra de la vacancia se les haya hecho un ofrecimiento similar”, se lee en el documento.

A raíz del destape del caso Vacunagate, la mayoría de congresistas de las diversas bancadas publicaron sus declaraciones juradas en las que señalan no haber recibido las dosis de las vacunas antiCOVID-19. Uno de ellos fue Espinoza, aunque confirmó la oferta.

“ Quiero aclarar que no recibí la vacuna contra la COVID-19 . Hubo un ofrecimiento de un funcionario de la PCM que no acepté. En octubre, cuando se produjo la llamada, no le di importancia porque me pareció falso”, publicó en su cuenta de Twitter.

Fue por estas palabras que el legislador Mamani Babarriga pidió que se le incluya en las pesquisas.

“Recibí llamada de funcionario de la PCM”

Rennán Espinoza contó a este diario que fue en octubre de 2020 que una persona lo contactó para ser inoculado con las dosis extras que entregó el laboratorio chino Sinopharm.

“El año pasado, en el mes de octubre aproximadamente, recibí una llamada de un tal doctor Jorge Suárez o José Suárez y me dijo que era funcionario de la PCM y que me llamaba para ver la posibilidad si tenía yo interés de vacunarme, ya que tenían una vacuna para un grupo determinado de personas y que esto tenga que decidirse ya”, manifestó.

Precisó también que en ese momento lo vio como una modalidad de fraude, por lo que no hizo mayor caso a la propuesta y expresó no estar interesado.

“No le tomé la importancia la importancia más que como una posible estafa . Hay que ponernos en el contexto de octubre 2020, no hay vacunas, estamos en planea pandemia. ¿Qué locura es esta? Me volvió a llamar y dije ‘no tengo ningún interés, no hay nada que pensar’”, agregó.

Asimismo, contó que, tras la comunicación con ese supuesto funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros, no indagó para saber si realmente trabaja en el Ejecutivo. Asegura que no comunicó el hecho porque no le tomó importancia.

