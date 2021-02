Vizcarra revela que Málaga sí informó que dosis que recibió era la vacuna

El expresidente de la República y candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, reveló que el exjefe de los ensayos clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Germán Málaga le informó que la dosis que le estaba aplicando era la vacuna de Sinopharm.

Vizcarra reiteró en que participó en el ensayo y no fue inoculado irregularmente con la dosis de Sinopharm. En este sentido, indicó que Málaga acudió a Palacio de Gobierno y le preguntó si lo que estaba recibiendo era vacuna o placebo y él le respondió que era parte de la dosis del laboratorio chino.

“Yo le pregunto al doctor (Germán Málaga), como son parte de las 12.000, le digo: ‘¿Usted sabe si esto es vacuna o placebo?’. Llego a ese nivel de preguntarle, y él sonriendo me dice: ‘No, esto es vacuna ’”, informó en diálogo con RPP.

“Yo me ofrecí, me brindé como voluntario, yo asistí. El doctor Málaga me da la cartilla con las indicaciones, recomendaciones y absolutamente todo, yo me ofrecí como voluntario” agregó.

Estas últimas declaraciones no concuerdan con lo que dijo el exmandatario el último 11 de febrero. Entonces aseguró durante una conferencia de prensa, como parte de la campaña con Somos Perú, que no sabía si lo que recibió el último octubre había sido o no la dosis de la vacuna de Sinopharm.

Versión de Málaga

Esta serie de contradicciones se suman a lo dicho por Germán Málaga el último 16 de febrero durante una sesión con la Comisión Fiscalización del Congreso de la República. En aquella ocasión, el médico señaló que Vizcarra le pidió que se le aplicara la vacuna y también a su esposa.

“Se mostró interesado, después toma una decisión y me pide que al día siguiente lleve dos vacunas. En ese momento no me pareció un acto antiético. Soy médico de primera línea, sabía de la necesidad de protección, es el presidente que comanda la lucha contra la catástrofe”, aseveró.

