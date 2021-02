Vizcarra denuncia intento de sabotaje a las investigaciones de los Cuellos Blancos

El candidato al Congreso por Somos Perú Martín Vizcarra advirtió sobre un intento de sabotaje a las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación sobre el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Reafirmo mi respeto irrestricto a las decisiones del Ministerio Público, pero alerto de la intención de sectores vinculados a la mafia de los Cuellos Blancos para traerse abajo las investigaciones avanzadas , aprovechándose precisamente de esta coyuntura. ¡Estemos atentos!”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, reiteró que la reunión que mantuvo con las fiscales a cargo del caso, Sandra Castro y Rocío Sánchez, fue para conversar sobre un pedido de protección.

“Siempre he sido y seré frontal en la lucha contra la corrupción. Dentro de mis competencias, a través del Mininter (Ministerio del Interior), atendí el pedido de protección policial de las fiscales que tuvieron a su cargo la investigación de una de las redes de corrupción más grandes en el país”, indicó.

Asimismo, elogió la labor del Ministerio Público por revelar los audios en los que miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presuntamente, realizaban actos de corrupción.

“Esta Fiscalía destapó los audios de la vergüenza, descubrió a los nefastos ‘hermanitos’ que traficaban cargos, ascensos y negociaban sentencias. Esto originó el cierre del CNM y nacimiento de la JNJ refrendado por el pueblo en el referéndum que impulsamos”, sentenció.

Martín Vizcarra

Fiscales fueron separadas del caso Cuellos Blancos

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió remover del caso Cuellos Blancos a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, luego de conocerse una reunión con el expresidente Martín Vizcarra en el 2018. No obstante, aseguró que el caso tiene pruebas sólidas y no puede ser desbaratado por lo ocurrido.

“De alguna manera se presta a conjeturas, pero no olvidemos que esos audios no fueron inventados, esas colaboraciones eficaces no son inventadas. Merece una investigación y que las fiscales salgan del equipo “, declaró a RPP.

