Ugarte niega problemas en compra de vacunas de Sinopharm por caso Vacunagate

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, se pronunció respecto a las negociaciones que están realizando con diversos laboratorios para la llegada de más vacunas al Perú. Aseguró que el caso Vacunagate no afectó en la compra de las próximas 2 millones de dosis de Sinopharm.

Al ser consultado sobre si hubo algún problema en la negociación con el laboratorio chino para la adquisición del segundo lote debido a la aplicación irregular de vacuna a altos funcionarios, Ugarte lo negó.

“ No (hubo problemas con la negociación del segundo lote), eso lo descartamos totalmente . Lo que no sabemos es en qué momento (llegarán), por eso no queremos ofrecer fecha, pero sí están los contratos y los plazos se van a ir concretando”. señaló en diálogo con Canal N.

En esa línea, recordó que con Sinopharm hay un acuerdo general de 38 millones de vacunas, por lo que remarcó que van a ir firmando contratos en cada lote que arribe al país. Además, enfatizó en que apenas está por firmarse el segundo. “Esto está siguiendo su curso”, sentenció.

Respecto a las dosis de Pfizer, el titular del Ministerio de Salud remarcó en que vendrán por dos vías. Una, a través de un contrato directo y otra mediante Covax Facility, mismo fondo que traerá vacunas del laboratorio AztraZeneca.

“Las de Pfizer vienen por dos vías. Uno por contrato directo por 20 millones, del cual vendrán 250.000 primero, luego 400.000 y 400.000 más. Según lo que se ha suscrito, debe estar llegando entre marzo y abril”, manifestó.

Informe de comisión investigadora del Minsa

La comisión investigadora del caso Vacunagate del Minsa, instalada por el ministro Óscar Ugarte, tiene previsto entregar el informe con las indagaciones correspondientes este jueves, según informó el titular de esta cartera el último 21 de febrero.

“ El informe saldrá el 25 de febrero. Ahí se sabrá la cantidad de personas, cuántas vacunas, cuáles se han aplicado, cuántas no y, sobre todo, quiénes tomaron las decisiones porque esto determina responsabilidades”, señaló en una entrevista con Canal N.

