Muñoz sobre cuarentena: No se puede seguir con algo que no dio resultados

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se manifestó tras el el anunció que hizo la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el último miércoles sobre el levantamiento de la cuarentena.

Muñoz señaló que esta de acuerdo con la decisión que tomó el Ejecutivo, y que se establecerá desde el próximo 1 de marzo, pues consideró que no se puede seguir con una norma que no logró brindar los resultados que se esperaban.

“ No se pueden seguir haciendo cosas que no han traído buenos resultados . De hecho, a pesar de haber bajado el número de letalidad y la demanda de ciertas exigencias hospitalarias, no estamos en un buen momento y eso es clarísimo”, señaló el burgomaestre durante la inauguración de la ampliación de la avenida Paseo de la República en La Victoria.

“Estoy de acuerdo con el levantamiento de esta cuarentena, en tanto se vaya a cumplir lo que ha dicho el ministro Ugarte, que es que hayan acciones complementarias en la primera atención”, agregó.

Asimismo, se refirió enfatizó en que la solución para combatir la pandemia por COVID-19 son la vacunas. En ese sentido, indicó que el principal objetivo es que todos los peruanos sean inoculados.

Muñoz sobre adquisición de vacunas

Jorge Muñoz reiteró su posición a favor de que las empresas privadas adquieran las vacunas para que puedan aplicarlas a sus trabajadores, mientras se espera la llegada del resto de dosis que negocia el Estado peruano.

“Es un rol del Estado asegurar la vacunación para todos de manera gratuita, pero en paralelo dejar abierta la puerta para que la actividad privada pueda conseguir vacunas para una determinada población, por ejemplo, empresas mineras que podrían vacunar a su personal y a la población del entorno”, aseveró.

No obstante, otros especialistas han criticado esta postura al señalar que podría darse especulaciones en el precio de la vacuna, como sucede actualmente con el oxígeno, lo que beneficiaría solo a un sector de la población.

