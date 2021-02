Espinoza señala que funcionario del gobierno de Vizcarra le ofreció vacuna

El congresista no agrupado Rennán Espinoza informó que en octubre de 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra, un funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le ofreció las dosis extras de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm.

A través de sus redes sociales, aseguró que él rechazó por llamada telefónica la iniciativa de —según menciona— uno de los trabajadores del Estado y no le dio importancia porque creyó “que era falso”. En esta línea, reiteró que no ha sido inmunizado contra la enfermedad.

“Quiero aclarar que no recibí la vacuna contra la COVID-19. Hubo un ofrecimiento de un funcionario de la PCM que no acepté. En octubre, cuando se produjo la llamada, no le di importancia porque me pareció falso ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, sostuvo que tras la revelación del caso Vacunagate, en el que altos funcionarios recibieron de manera irregular la inmunización con las 2.000 dosis extras del laboratorio chino, considera que el ofrecimiento que recibió fue parte de un plan de Martín Vizcarra.

Espinoza señaló que el entonces mandatario buscaría “comprar a congresistas” para que lo respalden. En octubre del 2020, Vizcarra Cornejo ya había superado el primer pedido de su vacancia por el caso Richard Swing. En la segunda semana de ese mes, ya se había anunciado una nueva solicitud para destituirlo, esta vez por las presuntas coimas que recibió cuando era gobernador regional.

“A la luz de los hechos, veo que se trataba de un plan perverso orquestado por el entonces presidente Martín Vizcarra para comprar congresistas a cambio de apoyo. Que a Vizcarra y todos los que recibieron la vacuna irregularmente les caiga todo el peso de la ley ”, agregó.

La Fiscalía de la Nación ya inició una investigación preliminar por el caso Vacunagate, imputando a Martín Vizcarra, y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

El Ministerio de Salud lleva una indagación interna y este jueves 25 darán las primeras conclusiones tras la recopilación de información y entrevistas con los involucrados. El Congreso también instaló una comisión investigadora por el caso.

