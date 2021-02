Cuellos Blancos: Vizcarra no se arrepiente de reunión que tuvo con fiscales

Martín Vizcarra, exjefe de Estado y actual candidato al Congreso, admitió que fue inusual el encuentro que tuvo en 2018 con las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, del caso Cuellos Blancos, pero aseguró no lamentar que haya ocurrido.

“La reunión que tuve con las dos fiscales, tanto Sandra Castro como Rocío Sánchez, que reconozco que fue irregular, no me arrepiento que se haya dado . Hoy día, han salido ambas por decisión del Ministerio Público. Le aseguro que si no le hubiéramos dado la seguridad en ese momento, las dos fiscales hubieran sido removidas por las fuerzas oscuras del Poder Judicial hace tres años”, declaró a RPP.

El exmandatario dijo desconocer que presuntamente esté involucrado en el caso Cuellos Blancos y afirmó que su función, tras la cita en mención, solo fue para brindarles la protección requerida.

“Nuestra actuación fue dar todo el respaldo en el tema de seguridad, que es lo que corresponde al Ejecutivo, y dejamos con total independencia para que el Ministerio Público haga su trabajo. Cuando dio las muestras y resultados de ello, fuimos muy claros. Como Ejecutivo, demandando al Congreso que cambie al Consejo Nacional de la Magistratura”, agregó.

Insistió, además, en que hubo un solo encuentro con Rocío Sánchez y Sandra Castro. A su vez, enfatizó que no se cruzó jamás con esta última, pese a que viven en el mismo condominio del distrito de San Isidro.

“No tengo relación con Camayo”

En cuanto a las presuntas vinculaciones con Antonio Camayo, quien era el gerente general de Iza Motors, el exmandatario manifestó que no es ni siquiera su amigo, sino que lo vio en una reunión de campaña de Pedro Pablo Kuczynski.

“Nunca he tenido ninguna relación amical, política ni de ningún tipo. En la campaña del año 2016 de PPK, había una serie de reuniones de carácter político. En una de esas reuniones, entre la gente que ha estado, después tomo conocimiento que había estado el señor Camayo, pero no tengo relación de ningún tipo”, apuntó.

Sin embargo, se conoció que Vizcarra Cornejo reconoció haber tenido dos reuniones con Antonio Camayo, en las que participó José Vega y Enrique Wong, aunque no recuerda si estuvo José Luna Gálvez.

