Cuellos Blancos: Congreso cita a fiscal de la Nación para el 1 de marzo

Luego de conocerse la reunión que tuvieron las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez con Martín Vizcarra, en 2018, cuando este era presidente de la República, el Congreso de la República decidió citar a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

La Comisión de Justicia envió un oficio a la fiscal de la Nación a fin de que asista a la sesión virtual el próximo 1 de marzo a las 11.00 a. m . En dicha reunión deberá informar sobre las medidas tomadas contra las letradas integrantes del equipo especial de Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Para que informe sobre las acciones administrativas adoptadas con relación a la reunión realizada entre las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, esta última responsable del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el 2018, con el entonces presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo en su domicilio a fin de tratar asuntos institucionales del Ministerio Público”, fue parte del documento.

De igual modo, se le solicitará a Ávalos Rivera que manifieste las medidas tomadas para “garantizar el trabajo de investigación en el caso”.

Fiscal de la Nación separó a Rocío Sánchez y Sandra Castro de caso Cuellos Blancos

El último 23 de febrero, la fiscal de la Nación decidió remover del caso Cuellos Blancos a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, tras confirmarse la reunión sostenida con Martín Vizcarra cuando era jefe de Estado.

“De alguna manera se presta a conjeturas, pero no olvidemos que esos audios no fueron inventados, esas colaboraciones eficaces no son inventadas. Merece una investigación y que las fiscales salgan del equipo ”, declaró a RPP.

En esa misma línea, Ávalos manifestó que dicha reunión entre las letradas y el exmandatario debe ser sometida a indagación para esclarecer lo ocurrido. Además, aseguró no tener conocimiento previo del hecho.

“Estos hechos son de mucha gravedad. Esa investigación, en este momento, no me corresponde a mí, sino a la Fiscalía de Control Interno. Si yo me hubiera enterado, hace tiempo hubiera denunciado esos hechos ”, añadió.

De igual modo, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público abrió investigación preliminar contra ambas fiscales provinciales “por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones”.

