Zoraida Ávalos: “No tengo por qué dar un paso al costado”

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se manifestó sobre una supuesta renuncia a su cargo, tras anunciar que removió del caso Cuellos Blancos a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez por haberse reunido con el expresidente Martín Vizcarra en 2018.

Ávalos aseguró que seguirá en el cargo y enfatizó que hay un sector que intenta desprestigiarla y a la institución que dirige.

“ Yo no tengo por qué dar un paso al costado. He venido trabajando, desde que he empezado, sin miedo . Sé que hay un sector que está interesado en desprestigiar no solamente a la institución, sino a mi gestión. No voy a dejar de cumplir la misión que me ha sido encomendada”, señaló en diálogo con RPP.

Ante los cuestionamientos, aclaró que si se hubiera enterado antes de la reunión de las fiscales con el exmandatario, habría denunciado el hecho. Sin embargo, explicó que esto recién se hizo público.

Asimismo, Ávalos indicó que el tema debe ser tomado con mesura, pero que sí merece que se realice una investigación al respecto y que las fiscales queden fuera del equipo. En esa línea, señaló que nadie es indispensable y que van a encontrar a las persona ideal para que ocupen estos lugares.

“Frente a las críticas, por supuesto que la institución se esta perjudicando, pero yo confío en que vamos a retomar esas investigaciones porque en realidad nadie es indispensable en el cargo. Estoy segura que vamos a encontrar a gente idónea para que puedan proseguir con esta investigación”, aseveró.

Negó amistad con Vizcarra y con fiscales

Zoraida Ávalos negó tener una amistad con sus colegas Sandra Castro y Rocío Sánchez, y con Martín Vizcarra. Expresó que todo se trata de una “leyenda que han tejido”

“No tengo amistad con Sandra Castro, como tampoco la tengo con Rocío (Sánchez). No tengo amistad con el expresidente de la República (...). Es una leyenda que han tejido, que yo tengo amistad. ¿Qué pruebas tienen? ¿Qué elementos tienen para decir que hay un grado de amistad?”, cuestionó.

