Zoraida Ávalos niega tener amistad con expresidente Martín Vizcarra

La titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, descartó tener una amistad con el exmandatario Martín Vizcarra y las fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ello, tras las declaraciones de la fiscal Rocío Sánchez, quien afirmó tal hecho y dijo que esta solicitó el incremento de los fondos de su entidad.

“Esa afirmación es falsa. La rechazo. No tengo amistad con Sandra Castro, como tampoco la tengo con Rocío [Sánchez]. No tengo amistad con el expresidente de la República . Esa afirmación no tiene sustento alguno porque de qué presupuesto me podría haber ayudado el presupuesto cuando es notorio que el Ministerio Público carece de presupuesto”, declaró a RPP.

Ávalos Rivera reiteró que no existe tal relación amical y que quienes han extendido dicho rumor no pueden comprobar sus afirmaciones. “Esa es una leyenda que han tejido de que yo tengo amistad. Yo les pregunto: ¿Qué pruebas tienen de que yo tengo amistad [con Martín Vizcarra]? ¿Hay alguna sola prueba?”, agregó.

Ávalos separa a fiscales del caso Cuellos Blancos

La fiscal de la Nación anunció también que decidió remover del caso Cuellos Blancos a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez. Ello, tras conocerse que ambas se reunieron, en 2018, con el entonces presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, pese a lo ocurrido, manifestó que el caso tiene pruebas sólidas y no puede ser desbaratado.

“De alguna manera se presta a conjeturas, pero no olvidemos que esos audios no fueron inventados, esas colaboraciones eficaces no son inventadas. Merece una investigación y que las fiscales salgan del equipo” , sostuvo.

Ávalos refirió que la reunión entre las fiscales y el exjefe de Estado debe seguir un proceso de indagación a fin de esclarecer los hechos. Aseguró no tener conocimiento de lo ocurrido.

“ Estos hechos son de mucha gravedad . Esa investigación, en este momento, no me corresponde a mí, sino a la Fiscalía de Control Interno. Si yo me hubiera enterado hace tiempo hubiera denunciado esos hechos”, subrayó.

Caso Vacunagate

Al ser consultada por el caso Vacunagate, en el que está involucrado Martín Vizcarra por haber sido inoculado con las dosis extras de Sinopharm, la fiscal de la Nación insistió en que están trabajando en ello.

“En el caso de las vacunas se está haciendo un acopio [de la información]. Hoy día he firmado documentos a Cancillería, testigos, todo un acopio del acervo documentario para después poder entrevistar a los investigados”, comunicó.

Respecto a las críticas por haberse tardado tres días en anunciar el inicio de investigaciones, Zoraida Ávalos criticó el hecho y afirmó que, pese a que trabajan con capacidad reducida por la pandemia, realizan sus mayores esfuerzos.

