A las 15.30 horas del día 24 de noviembre del 2020, el expresidente Martín Vizcarra fue interrogado por la fiscal Rocío Sánchez, en calidad de testigo, a fin de establecer si había tenido una relación con integrantes de la red de corrupción “Cuellos Blancos del Puerto”, el empresario Antonio Camayo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y la fiscal provincial Sandra Castro.

Respondió un total de 46 preguntas, que incluyeron saber si conocía a César Hinostroza, Guido Aguila, Antonio Camayo, Enrique Wong, José Luna Gálvez, José Vega Antonio, José Luis Cavassa, al empresario minero José María Santisteban Zurita, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y la fiscal Sandra Castro.

Vizcarra reconoció que estuvo presente en dos reuniones en las que participó Antonio Camayo, como uno de los acompañantes del presidente del partido Unión por el Perú, José Antonio Vega. Ambas reuniones coordinadas por José Manuel Hernandez Calderón para coordinar el apoyo a la candidatura presidencial de Pedro Pablo Kuzcynski.

¿Conoce usted a Edwin Antonio Camayo Valverde, José Vega Antonio, José Manuel Hernández Calderon, Enrique Wong y José Luna Gálvez? preguntó la fiscal Rocío Sánchez.

Martin Vizcarra respondió: “Durante la campaña electoral del año 2016 a instancias de una coordinación con el el señor José Manuel Hernández Calderón, he tenido dos reuniones con el señor José Vega Antonio para coordinar el apoyo de partido UPP a favor del partido PPK, en esas dos reuniones, el señor José Vega fue acompañado de otras personas, entre las que, al parecer las otras personas mencionadas en su pregunta, esto Camayo y Wong, respecto a Luna Gálvez no puedo afirmar si estuvo o participó de alguna de esas reuniones”

La fiscal le pidió precisar dónde se realizaron esas reuniones: “La primera reunión se realizó en el restaurant Scarleti de San Isidro, en el año 2016 durante la campaña política, la segunda fue en una vivienda particular ubicada en San Isidro, cuya dirección me fue indicada por los participantes José Manuel Hernández, quien era el coordinador, no recuerdo el lugar exacto, tengo chófer y él me llevo. En ambas reuniones coordinadas por José Manuel Hernández participaron José Vega y cuatro o cinco personas más que en ese momento desconocía quienes eran. Supongo que esas personas eran parte de su equipo que lo acompañaban y no tuvieron ninguna participación de estas reuniones. La segunda reunión fue en una vivienda particular y desconozco a quien le corresponde o quien haya sido su propietario”, preció Vizcarra.

Agregó que no podía identificar la casa de Camayo por la dirección y que participó en una sola reunión coordinada por José Manuel Hernández en una vivienda, de la que desconocía en ese momento quien era el propietario. Vizcarra también señaló que nunca se interesó por conocer las declaraciones de Camayo, al no tener ninguna relación con esta persona.

Rocío Sánchez también le preguntó sí en esas reuniones bebieron ron Zacapa. El expresidente respondió que él no tomó licor.

Sobre la fiscal de la Nación, el expresidente Vizcarra dijo que solo se reunió con Zoraida Ávalos en Palacio de Gobierno en actividades protocolares como parte del Consejo de Estado y la Comisión de la Reforma de Justicia y alguna oportunidad para gestión presupuestal.

En cuanto, a su afinidad o grado de amistad con la fiscal Sandra Castro, Vizcarra indicó que tenía referencias de ella por haber vivido en el mismo condominio y que la ha visto en dos oportunidades, en una reunión social en el matrimonio de una pareja y como vecinos antes de ser presidente, pues luego se mudo con su esposa e hijo. “Luego de ser presidente nunca nos hemos saludado o visto en el conjunto habitacional”, subrayó.

La fiscal Rocío Sánchez no repreguntó por la reunión del año 2018, en la que ella también participó.