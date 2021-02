Sánchez: Nunca solicité la reunión con Vizcarra, fue convocada por Castro

La fiscal Rocío Sánchez, separada del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, negó haber solicitado una reunión con el expresidente Martín Vizcarra, tal como lo anunció su colega Sandra Castro.

“ No es verdad que haya solicitado una reunión, porque, en primer lugar, desconocía dónde vivía Sandra Castro en la fecha de la reunión y también que, en su condominio, vivía el señor presidente de la República. Es ella quien me invita, quien me convoca. Y esto se ha realizado, no en el mes de julio como ella ha indicado, ni tampoco en el domicilio de Vizcarra, sino en la casa de una vecina de ella, en un sexto piso en otra torre, y eso habría sido alrededor de fines marzo o mediado de marzo, después de que el presidente asume”, declaró para RPP.

El último martes 23 de febrero, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió separar del caso que involucra a ex integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a Sánchez y a Castro por haberse reunido con el exmandatario Martín Vizcarra.

Para Rocío Sánchez, detrás de las acusaciones en su contra hay “lobbies” realizados por algunos medios de prensa y altas esferas del Ministerio Público, a fin de desacreditarla.

Asimismo, aseveró que no tenía algún problema con su colega Castro y que se distanció de ella a causa de sus “inconductas”, sin dar detalles al respecto.

“ Castro tenía ciertos privilegios: vehículos y choferes de Digemin y tenía facilidades de acceso a la Policía . He sentido que, mientras en un primer momento, el trabajo era conjunto, posteriormente ya la propia Fiscalía de la Nación toma una posición y tiene una mayor vinculación y cercanía con una fiscalía que con otra. [Hubo] un trato diferente”, dijo.

