Roel: Reemplazo de fiscales debe ser rápido para no detener investigaciones

El congresista Luis Roel (Acción Popular) manifestó que, tras la separación de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, es indispensable que se disponga a sus suplentes de inmediato.

“Lo que corresponde al Congreso es esperar la decisión del Ministerio Público de designar al nuevo equipo de fiscales que se va a encargar de este caso emblemático, en la brevedad posible, para que no se detengan las investigaciones ”, declaró a Canal N.

En esa misma línea, indicó que en caso de que no se resuelva con prontitud, el Parlamento podría tomar acciones y convocar a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que brinde explicaciones al respecto.

“Si no se hace a la brevedad y vemos que quienes están siendo designados no son personas que no tengan ningún problema con la justicia, ahí el Congreso va a tener que llamar la atención y citar, a través de sus diferentes órganos, para ver la situación. Tenemos diferentes comisiones que pueden citar a la titular del Ministerio Público y otros para que nos digan cómo va la reestructuración de un equipo tan importante ”, agregó.

Roel Alva, además, cuestionó el actuar del Ministerio Público tras la revelación de las fiscales, quienes comentaron que se reunieron con Martín Vizcarra, en 2018, cuando era presidente de la República.

“ ¿Qué está haciendo el órgano de control interno del Ministerio Público? Hasta ahora no se ha pronunciado si van a abrir investigación a estas fiscales. ¿Qué está haciendo la JNJ? Eso tenemos que reclamar, mayor celeridad a estos dos órganos”, apuntó.

Ávalos separó a fiscales del caso Cuellos Blancos

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió remover del caso Cuellos Blancos a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, tras conocerse que tuvieron una reunión con el expresidente Martín Vizcarra en el 2018. No obstante, aseguró que el caso tiene pruebas sólidas y no puede ser desbaratado por lo ocurrido.

“De alguna manera se presta a conjeturas, pero no olvidemos que esos audios no fueron inventados, esas colaboraciones eficaces no son inventadas. Merece una investigación y que las fiscales salgan del equipo” , señaló en diálogo con RPP.

Asimismo, Ávalos expresó que dicha reunión entre las fiscales y el exmandatario debe ser sometida a indagación a fin de esclarecer los hechos. Aseguró no tener conocimiento de lo sucedido.

“ Estos hechos son de mucha gravedad. Esa investigación, en este momento, no me corresponde a mí, sino a la Fiscalía de Control Interno. Si yo me hubiera enterado hace tiempo hubiera denunciado esos hechos”, sostuvo.

