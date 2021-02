Julio Guzmán: “Si siguen votando por Acuña, vamos a estar en lo mismo”

El candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán, se encuentra en la región La Libertad donde realiza su visita a comunidades y provincias con el fin de iniciar su campaña proselitista en el norte peruano a solo semanas del 11 de abril.

Tras llegar a Trujillo el lunes, Guzmán criticó la gestión de Alianza para el Progreso (APP) en la ciudad, la cual -a su parecer- ha traído gran corrupción.

Similares declaraciones se dieron el día de hoy 23 de febrero, cuando en su gira en Otuzco precisó que las gestiones de los alcaldes por APP no han hecho mucho por su población.

“Hace 15 años han sido gobernados por cierto partido, concretamente por APP y ¿qué ha logrado?, muy poco, sigue habiendo los mismos problemas. Si realmente queremos hacer un cambio debemos votar diferente. No podemos pedir que nuestras autoridades no sean corruptas si votamos por gente corrupta. No podemos pedir que nuestras autoridades sean más eficientes si votamos por partidos que no tiene equipos técnicos ni tienen propuestas”, sostuvo Guzmán.

Asimismo, precisó que la ciudadanía debe votar con consciencia para así ser testigos de verdaderos cambios en sus diversas comunidades.

“Si vamos a seguir votando por APP, por Acuña y sus hombres entonces vamos a estar en lo mismo”, enfatizó el candidato.

Por otro lado, manifestó que de llegar a la presidencia se tienen tres acciones inmediatas a realizar: “Vacunar a todo el mundo, devolver el trabajo y que los niños vuelvan a las escuelas”, precisó.

Además, ante la consulta sobre las propuestas en el sector educativo, Guzmán sostuvo que se tiene que asegurar la educación de calidad superior y por ello se fortalecerá la Sunedu.

“También vamos a impulsar la creación de sedes a nivel nacional con la misma calidad de las centrales de las universidades”, indicó el candidato.

Mientras que para la provincia de Otuzco, Guzmán señaló que se mejorarán los accesos a la provincia y los servicios básicos, como la energía y el agua potable, así como la celeridad para la construcción de un nuevo hospital.