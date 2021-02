El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, consideró que las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro deben ser apartadas del Ministerio Público, ya que con su accionar han “denigrado la función” de este organismo autónomo.

Chavez Cotrina también dijo que las fiscales nunca le dijeron sobre la reunión con el expresidente Martín Vizcarra, pese a que por aquella época la investigación del caso estaba siendo coordinada por su despacho. Aseguró que se “hubiera opuesto” a dicho encuentro.

Jorge Chávez Cotrina criticó presupuesto que se destina al Ministerio Público. Foto: La República.

“La conducta de estas fiscales lo que ha hecho es denigrar la función del Ministerio Público. No solamente por haberse reunido clandestinamente con el señor Vizcarra cuando yo era su coordinador el 2018. El 2018 yo era su coordinador, todavía no había un grupo especial. En ningún momento me explicaron o me dijeron que habían tenido este tipo de reuniones, y si me lo hubieran pedido, me hubiera opuesto”, declaró Chávez en diálogo con Canal N.

“Mientras estaban con mi coordinación, yo las he mantenido siempre bajo una correcta actuación. Ellas se pelean cuando forman el equipo especial (Los Cuellos Blancos del Puerto). Es un problema personal que ellas tienen, que no han podido manejar, y que ha traído consecuencias. Eso debió cortarse desde un primer momento que hubo enfrentamientos internos entre ellas”, agregó.

El fiscal superior también indicó que por todo lo que ha ocurrido ha solicitado que se les retire su designación como fiscales provinciales de crimen organizado. “Independientemente de si las van a sacar del equipo especial que me parece muy bien. Creo que estas señoras (Rocío Sánchez y Sandra Castro) no deben permanecer un minuto más en el Ministerio Público ”, prolongó.

Además, dijo que no hubo presión por parte de ningún fiscal, ya que el no lo hubiera permitido: “Nunca hubo ningún tipo de presión. Ni siquiera por el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry porque jamás se lo iba a permitir. O sea que vengan a decir que tenían miedo de las presiones que iba a dar el fiscal Chávarry también es falso”.

