Inga sobre compra de vacunas por privados: “Puede generar un mercado negro”

El presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de La República, Leonardo Inga, se pronunció sobre el pedido que ha hecho el sector privado para poder adquirir vacunas contra el coronavirus a fin de inmunizar a su personal.

De acuerdo al parlamentario, si la comercialización de las dosis contra la COVID-19 se abre al sector privado, “lo que podemos hacer es que se genere un mercado negro de las vacunas”.

“Ya lo hemos podido ver en el tema relacionado a las medicinas contra la COVID y en el oxígeno. El alto costo que tienen estos balones cuando una recarga no debería superar los 27 dólares. Entonces tenemos esta dificultad. Yo considero que el Ejecutivo tiene que hacer su trabajo, tiene que garantizar las vacunas para todos los peruanos lo antes posible. Eso tiene que ser prioridad en la gestión actual”, declaró durante una entrevista con TVPerú.

“Sabemos que los laboratorios están negociando directamente de Gobierno a Gobierno hasta el tercer trimestre de este año y, después, en el último trimestre recién van a poder negociar con privados. Esto en virtud de poder garantizar que los Gobiernos puedan tener las vacunas para su población hasta esas fechas”, concluyó.

Ministro descartó que privados puedan adquirir vacunas

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ya ha descartado que, por el momento, el sector privado pueda comprar vacunas contra la COVID-19, ya que el Estado peruano es el único que está en negociaciones con las farmacéuticas internacionales a nivel nacional.

“Los privados no van a poder acceder a compras libres mientras no se cierren negociaciones con el Estado. No es una política que el Gobierno quiera excluir a los privados. La realidad en la negociación de compra-venta a nivel internacional es así”, señaló en una reciente entrevista con Canal N.

Ugarte explicó que solo los gobiernos están negociando con los laboratorios, ya que se busca priorizar el acceso de vacunas a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los adultos mayores o del personal médico de primera línea.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.