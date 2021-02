De Soto dice haber rechazado ofrecimientos para vacunarse contra la COVID-19

Hernando de Soto, aspirante a la presidencia de la República con miras a las Elecciones Generales 2021, dijo haber recibido diversos ofrecimientos para ser vacunado contra el nuevo coronavirus (COVID-19), pandemia que genera crisis mundial.

Sin dar mayores precisiones sobre qué personas o laboratorios le propusieron inmunizarse contra la enfermedad, el postulante de Avanza País aseguró haberlas rechazado porque lo considera como un privilegio.

“Claro, por supuesto que he recibido propuestas (para vacunarme contra la COVID-19), pero no las he aceptado. por la misma razón que no he aceptado pasaportes extranjeros. No me gustan los privilegios. (...) Me han ofrecido pasaportes que no necesitan visa para viajar por el mundo, no como el peruano que requiere de 73 visas si uno quiere moverse alrededor del planeta”, comentó en diálogo con el programa Rumbo al Poder.

Ante esta situación, De Soto sostuvo que se encuentra en desventaja frente a otros candidatos que sí fueron inoculados con la vacuna, como Martín Vizcarra, porque ellos pueden participar en actividades proselitistas con más seguridad.

“ Estoy en condición evidentemente de inferioridad frente a todos los candidatos ya vacunados que pueden ir a encontrarse con la gente. En mi caso tengo que tener más cuidado, yo soy restringido”, agregó. El aspirante de Avanza País es el de mayor edad en los comicios presidenciales.

El experto en temas económicos menciona que el vacunarse contra la COVID-19 es “tentador”, pero reiteró que no lo hará de forma irregular, como altos exfuncionarios, entre ellos las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

“La idea de utilizar un privilegio para ser vacunado, sinceramente, no se me cruza. No es que no sea tentador, pero no se me cruza. Ahora la situación es un poco distinta porque ya estamos viendo que los jefes de estado han aprovechado de su monopolio”, comentó.

Por otro lado, aseguró que denunciará al exmandatario Martín Vizcarra, ahora también candidato al Congreso, por homicidio doloso porque lo considera como “el capitán decidió salvarse” y “abandonó el barco”.

