Cinco legisladores no entregan DJ de negativa de acceso a vacuna de Sinopharm

Según información de la Oficialía Mayor del Congreso, cinco parlamentarios aún no cumplieron con entregar la declaración jurada dejando constancia pública de no haber accedido a la vacuna de Sinopharm, esto en cumplimiento a un acuerdo de la Junta de Portavoces.

Se trata de los parlamentarios Irrhoscopt Chagua Payano (Unión por el Perú), Jesús Arapa Roque (Nueva Constitución), Betto Barrionuevo Romero (Descentralización Democrática) y Arlette Contreras Bautista (no agrupada).

Consultado al respecto, el legislador Chagua Payano sostuvo que no tramitará dicho documento, por considerar que está en proceso de implementación el acuerdo del Pleno del sábado último para que los legisladores se realicen el llamado “test de titulación de anticuerpos neutralizantes post vacuna”.

“No creemos en esas declaraciones juradas. Yo no me he vacunado ni me voy a vacunar con una vacuna experimental”, agregó el legislador.

Esta redacción solicitó la versión de los legisladores Arapa Roque, Barrionuevo Romero y Contreras Bautista, sin obtener respuesta.

La quinta congresista que no entregó la información es Irene Carcausto, de Alianza Para el Progreso; pero es de conocimiento público que dicha parlamentaria se encuentra delicada de salud, por haber desarrollado la enfermedad de la COVID-19.

Por otro lado, si bien el reporte de la Oficialía Mayor incluye como omiso al parlamentario Wilmer Bajonero Olivas (Acción Popular), personal de su despacho alcanzó a esta redacción la copia del documento enviado en forma conjunta por toda la bancada, donde dejan constancia que no accedieron a la vacuna de Sinopharm.