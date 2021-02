Vizcarra: “No sabía que iba a reunirme con la fiscal Sandra Castro”

Tras las declaraciones de la fiscal Sandra Castro, que confirmó haberse reunido junto a su colega Rocío Sánchez y el expresidente Martín Vizcarra en 2018, el actual candidato al Congreso por Somos Perú afirmó no tener conocimiento previo de con quiénes iba a encontrarse y que fue pactado por una vecina cuyo nombre no recuerda.

“Sandra Castro vive en el mismo condominio, pero ella no me pidió la reunión, sino una tercera persona” , mencionó el expresidente para canal N.

Posteriormente, añadió que el encuentro se dio en casa de una vecina del edificio. Sin embargo, no recuerda su nombre.

“No sabía yo que iba a reunirme con la fiscal. La vecina me dice que hay una persona que trabaja en la fiscalía que requiere algún tipo de seguridad y yo accedí”, dijo el exmandatario. “La conozco, pero no recuerdo su nombre” , agregó.

Vizcarra contó que en el 2018 se reunió en el domicilio de una vecina con ambas fiscales, quienes, además, llegaron acompañadas de un policía.

“En el año 2018, al poco tiempo de asumir el cargo de presidente de la República, recibí el pedido de esta reunión. No sabía de qué se trataba. Me dijeron que era un tema muy importante de un trabajo contra la corrupción, contra el crimen organizado. No fue en mi domicilio. Fue en casa de un tercero. Ahí estuvieron las dos fiscales, acompañadas de un efectivo policial”.

Asimismo, aseguró que no le dieron muchos detalles de lo que se estaba investigando y que él les manifestó que esa no era su responsabilidad.

“Ellas me manifestaron muy brevemente que una investigación que habían empezado hacía tiempo en el Callao había tomado ribetes muy grandes de corrupción que implicaba a funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía del más alto rango y requerían de una mayor seguridad para continuar con su trabajo. Lo único que yo le manifesté fue que esa era responsabilidad de la policía” .

El candidato al Congreso por Somos Perú negó estar al tanto de que la investigación involucraba al gerente general de Iza Motors, Antonio Camayo.

“En absoluto hemos tratado de ninguno de los investigados. Yo no he tenido ninguna relación de cercanía o amistad con el señor Camayo . No he tenido reunión específica para tratar ningún tema”, enfatizó.

Por último, mencionó que no ha vuelto a reunirse con la fiscal Sandra Castro.

“No me he vuelto a reunir con ella (Sandra Castro). No ha habido una segunda oportunidad. Es la única y exclusiva reunión”, finalizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.