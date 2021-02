Roel sobre Cuellos Blancos: Fiscalía debe salvaguardar indagaciones

Luis Roel Alva, integrante de la Mesa Directiva del Parlamento, expresó su postura sobre la reunión que sostuvieron las fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto Sandra Castro y Rocío Sánchez con Martín Vizcarra, cuando este último era presidente de la República.

“ La más alta dirección de la Fiscalía debe tomar acciones hoy para salvaguardar las investigaciones sobre Los Cuellos Blancos del Puerto . Se debe evitar cualquier tentativa de socavar lo avanzando”, manifestó el segundo vicepresidente del Congreso a través de sus redes sociales.

En esa misma línea, reiteró su discrepancia con lo ocurrido e indicó que esto no se debe permitir. “Es inadmisible el uso político de los órganos de justicia, venga de quien venga”, sentenció.

Cuestionó, además, el actuar de Castro y Sánchez, debido a que lo pedido al entonces jefe de Estado no era de su competencia. Por ello, hizo un llamado a que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se pronuncie al respecto e inicie las investigaciones correspondientes.

“No se puede entender que dos fiscales con tanta experiencia en temas penales y anticorrupción no conozcan el procedimiento regular para exigir garantías . El procedimiento regular no es ir a buscar al presidente de la República. Tenían un órgano superior para pedir esto”, declaró a Canal N.

Fiscal Castro confirma reunión con Vizcarra

Fue en el 2018, cuando Martín Vizcarra ocupaba el sillón presidencial, que se reunió con fiscales del caso Cuellos Blancos. Así lo confirmó Sandra Castro, quien aseguró que acudió a la cita junto a su colega Rocío Sánchez.

Según aclaró la fiscal, el evento tuvo lugar para solicitarle protección en el avance del caso en cuestión. Ello, luego de que Pedro Chávarry jurara como titular del Ministerio Público, hecho que ocasionaba un riesgo en las indagaciones.

Vizcarra dice desconocer que reunión sería con Castro

Tras lo declarado por la fiscal Castro, el expresidente Martín Vizcarra aseguró no tener conocimiento previo de con quiénes iba a encontrarse y que el acto fue pactado por una vecina, cuyo nombre no recuerda.

“ Sandra Castro vive en el mismo condominio, pero ella no me pidió la reunión, sino una tercera persona ”, mencionó a Canal N el ahora candidato al Congreso por Somos Perú.

Insistió en que no sabía qué otras personas estarían presentes en dicha reunión. “ No sabía yo que iba a reunirme con la fiscal . La vecina me dice que hay una persona que trabaja en la fiscalía que requiere algún tipo de seguridad y yo accedí”, sostuvo.

Además, Vizcarra Cornejo negó estar al tanto de que la investigación involucraba al gerente general de Iza Motors, Antonio Camayo, de quien dijo no ser allegado.

“En absoluto hemos tratado de ninguno de los investigados. Yo no he tenido ninguna relación de cercanía o amistad con el señor Camayo. No he tenido reunión específica para tratar ningún tema”, enfatizó.

