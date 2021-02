Cuellos Blancos: Fiscal de la Nación separa a Rocío Sánchez y Sandra Castro

Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, decidió remover del caso Cuellos Blancos a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, luego de conocerse una reunión con el expresidente Martín Vizcarra en el 2018. No obstante, aseguró que el caso tiene pruebas sólidas y no puede ser desbaratado por lo ocurrido.

“De alguna manera se presta a conjeturas, pero no olvidemos que esos audios no fueron inventados, esas colaboraciones eficaces no son inventadas. Merece una investigación y que las fiscales salgan del equipo ”, declaró a Canal N.

Asimismo, Ávalos expresó que dicha reunión entre las fiscales y el exmandatario debe ser sometida a indagación a fin de esclarecer lo ocurrido. Aseguró no tener conocimiento de lo sucedido.

“ Estos hechos son de mucha gravedad . Esa investigación, en este momento, no me corresponde a mí, sino a la Fiscalía de Control Interno. Si yo me hubiera enterado hace tiempo hubiera denunciado esos hechos”, agregó.

Retiran a Rocío Sánchez y Sandra Castro de caso Cuellos Blancos

Fiscal Castro confirmó reunión con Vizcarra

El último 22 de febrero, la fiscal Sandra Castro confirmó que junto a su colega Rocío Sánchez se reunión con el entonces mandatario Martín Vizcarra, en 2018, para pedirle protección en el avance del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Castro Castillo indicó que las indagaciones estaban en riesgo luego de que Pedro Chávarry jurara como titular del Ministerio Público. El peligro, señaló, era porque habían descubierto la red de corrupción enquistada en el sistema judicial tras interceptar llamadas de los involucrados, hecho que permitió la revelación de los CNM Audios.

