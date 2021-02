Astudillo tras allanamiento: Me siento indignado por el accionar de la Fiscalía

El general César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se pronunció tras el allanamiento a su vivienda que forma parte de las indagaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Sur entorno al caso denominado ‘Gasolinazo’ por el presunto robo y venta de combustible del Ejército Peruano.

En diálogo con RPP Astudillo señaló que se siente indignado y le “apena” el accionar del Ministerio Público. Además, aseguró que hará que al fiscal que ordenó el allanamiento “le caiga todo el peso de la ley”.

Del mismo modo, informó que no ha sido notificado de una investigación iniciada en su contra, por lo que explicó que se habría vulnerado el principio de presunción de inocencia.

“ Yo no tengo una sola notificación del Ministerio Público, ni siquiera me han enviado un fax, un correo, un WhatsApp , nada que me involucre en ese caso para por lo menos yo defenderme de las acusaciones absurdas que me están haciendo”, indicó el general.

Allanamiento a la vivienda del General Astudillo. Foto: Gianella Aguirre/ URPI-GLR

“Un comandante general que ha encubierto un robo, ¿qué es eso? Un comandante general que se ha robado 13.000 soles, ¡por Dios! ¿Qué cosa tiene ese fiscal en la cabeza?”, agregó.

La Fiscalía informó que al general César Astudillo se le investiga el presunto delito de encubrimiento real y personal y peculado doloso.

Allanamiento de viviendas de altos jefes del Ejército

La mañana de este lunes fueron allanados los domicilios de Astudillo y otros 11 investigados, en un trabajo conjunto del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

La medida incluye doce domicilios y ocho oficinas de estos altos mandos para incautar bienes y documentación relacionados con el objeto materia de investigación.

Ante esta, situación el general en mención lo calificó como “un show mediático”. “Cincuenta policías han entrado reventando, gritando, callando a los vecinos. No pueden prestarse nuestras fuerzas a hacer eso, a anular completamente a sus autoridades, autoridades que tienen arraigo, que están completamente identificadas”, manifestó.

Allanamiento a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Foto: Jessica Merino/URPI-GLR

